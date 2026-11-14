Trường THPT Chuyên gặp mặt, tri ân và kết nối các thế hệ

Dự chương trình có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Dương Mạc Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đàm Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, cựu học sinh và học sinh nhà trường.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại chương trình.

Tháng 4/1966, giữa những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, lớp Toán đặc biệt Cao Bằng đầu tiên ra đời tại Roỏng Sâu (Hỏm Sâu), xã Đức Long, huyện Hòa An cũ, với 15 học sinh. Từ những lớp học tranh tre, nứa lá, trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, sự nghiệp bồi dưỡng học sinh năng khiếu của tỉnh từng bước phát triển. Trải qua các giai đoạn với nhiều tên gọi, ngày 26/10/2001, Trường THPT Chuyên Cao Bằng chính thức được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh.

Phát huy truyền thống 60 năm, nhà trường đạt nhiều thành tích nổi bật trong giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Giai đoạn 2001 - 2025, học sinh nhà trường giành 2.250 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 350 giải học sinh giỏi quốc gia. Riêng năm học 2025 - 2026, đạt 147 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 23 giải học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và đỗ đại học, cao đẳng hằng năm duy trì ở mức cao.

Cùng với nâng cao chất lượng các môn văn hóa, nhà trường chú trọng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục STEM và Robotics, đạt 37 giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 11 giải cấp quốc gia; 14 giải STEM, Robotics cấp quốc gia và quốc tế, trong đó có 3 giải quốc tế. Đặc biệt, học sinh nhà trường có 3 lần liên tiếp tham dự Giải vô địch thế giới VEX Robotics tại Hoa Kỳ, ghi dấu sự phát triển về năng lực nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường trong suốt 60 năm qua. Đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học; phát huy thế mạnh nghiên cứu khoa học, STEM, Robotics và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh. Phấn đấu xây dựng Trường THPT Chuyên trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao hàng đầu của tỉnh, có khả năng cạnh tranh, hội nhập với các trường chuyên tiêu biểu trong khu vực và cả nước.

Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu học sinh tiếp tục phát huy vai trò kết nối, đồng hành cùng nhà trường thông qua các hoạt động hỗ trợ học bổng, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp, góp phần bồi dưỡng tài năng trẻ. Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện thuận lợi để thầy và trò nhà trường phát huy năng lực, sáng tạo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh là cựu học sinh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Cao Bằng.

Trong không khí ấm áp, xúc động của ngày hội gặp mặt, các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh cùng ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ về chặng đường xây dựng và phát triển của nhà trường; bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ nhà giáo đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các đại biểu là cựu học sinh tặng hoa tri ân các thế hệ thầy, cô giáo.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường. Chương trình diễn ra nhiều hoạt động gặp mặt, giao lưu, tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và cựu học sinh, thể hiện sự gắn bó, tiếp nối truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Chuyên Cao Bằng.