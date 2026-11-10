Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm đào tạo mũi nhọn đi cùng giáo dục toàn diện

Các thầy cô đón em Nguyễn Lê Nhật Nam đoạt Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2026.

Để giữ vững và phát huy những thành tựu đáng tự hào trong suốt hành trình 60 năm qua, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn giáo dục toàn diện.

Đổi mới phương pháp và nâng cao năng lực đội ngũ

Yếu tố then chốt tạo nên chất lượng giáo dục hàng đầu của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm chính là đội ngũ cán bộ, giáo viên. Nhà trường sở hữu lực lượng giảng viên, giáo viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và lòng nhiệt huyết với nghề. Nhiều thầy cô bên cạnh công tác giảng dạy còn duy trì việc nghiên cứu chuyên sâu, xuất bản các công trình, bài báo khoa học uy tín.

Nhà trường chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực tự học và tư duy sáng tạo của học sinh. Các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo khoa học và đổi mới giáo trình được tổ chức thường xuyên, giúp đội ngũ nhà giáo luôn cập nhật kiến thức và xu hướng giáo dục hiện đại.

Đầu tư bài bản cho công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi mũi nhọn

Tổ Toán – Tin tổ chức hội thảo chuyên môn với giáo sư Tadashi Tokieda (Đại học Stanford, Hoa Kỳ).

Những gương mặt xuất sắc mang lại vinh quang cho nhà trường tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, giáo dục mũi nhọn là một trong những mục tiêu “sống còn”, có tính chiến lược giúp khẳng định vị thế của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Nhiều năm qua, học sinh nhà trường liên tục giành các giải thưởng cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi khu vực, Quốc gia, Quốc tế và nhiều sân chơi trí tuệ tầm cỡ.

Để đạt được kết quả này, nhà trường đã sớm triển khai việc bồi dưỡng chuyên đề cho học sinh từ lớp 10, thành lập sớm các đội dự tuyển, đội tuyển chính thức, tổ chức học tập xuyên suốt, không gián đoạn. Lộ trình phát hiện tài năng được thực hiện ngay từ khâu tuyển đầu vào và kéo dài suốt quá trình học tập thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, thi chọn lọc bài bản.

Bên cạnh đội ngũ giáo viên chất lượng sẵn có, nhà trường còn mời các chuyên gia có uy tín từ các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu cả nước về thỉnh giảng, trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh.

Phát triển giáo dục toàn diện thông qua hoạt động ngoại khóa

Hệ thống CLB đa dạng giúp học sinh tự do khám phá và phát triển đam mê.

Bên cạnh việc chinh phục các đỉnh cao tri thức, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm cũng đặc biệt coi trọng mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách, thể chất và kỹ năng cho học sinh. Nhà trường quan niệm một học sinh chuyên hiện đại không chỉ giỏi chuyên môn mà phải năng động, tự tin, giàu bản lĩnh sống và có trách nhiệm với cộng đồng.

Hệ thống gần 30 CLB do học sinh tự quản vận hành vô cùng sôi nổi trên các lĩnh vực: Học thuật, Nghệ thuật, Thể thao, Truyền thông và Kỹ năng sống (như CSP Debate Club, Chuyên Sư Phạm Music Club, CSF, CMC...).

Đoàn Thanh niên và Công đoàn nhà trường thường xuyên tổ chức các giải thể thao định kỳ, hội thi văn nghệ, chương trình camping (cắm trại) trải nghiệm thực tế giúp học sinh giải tỏa áp lực học tập và rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho việc giao lưu, hòa nhập cộng đồng.

Các chương trình hợp tác quốc tế mang lại cơ hội hội nhập toàn cầu cho học sinh Chuyên Sư phạm.

Đặc biệt, nhà trường cũng đi đầu trong việc triển khai đề án "Đưa tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học", đẩy mạnh hợp tác quốc tế và kết nối mạng lưới Cựu học sinh.

Đón đầu xu thế hội nhập toàn cầu, nhà trường tiên phong triển khai đề án từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong giảng dạy và giao tiếp trường học. Các chương trình liên kết, giao lưu văn hóa và hợp tác giáo dục với nhiều trường đại học tên tuổi trên thế giới được mở rộng hàng năm, giúp học sinh tiếp cận với các nguồn học bổng du học giá trị.

Mạng lưới cựu học sinh Chuyên Sư phạm hùng hậu trên khắp thế giới cũng luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và tài trợ nguồn lực cho các thế hệ đàn em. Nhiều em đang giữ các vị trí quan trọng tại các tập đoàn, đại học lớn trên toàn thế giới. Thông qua các quỹ học bổng, chương trình tư vấn hướng nghiệp và truyền cảm hứng, thế hệ đi trước đã và đang tiếp thêm nguồn lực to lớn cho các thế hệ đàn em tiếp tục tỏa sáng.

"Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả những giải pháp trên, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí là một trong những trung tâm đào tạo chất lượng cao hàng đầu của Thủ đô và cả nước, xứng đáng với niềm tin tin tưởng của phụ huynh và xã hội" - Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Vũ Văn Tiến chia sẻ thêm.