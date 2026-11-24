Dấu ấn trên những đấu trường trí tuệ

Những năm qua, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu gặt hái hàng trăm giải thưởng ở nhiều môn học và lĩnh vực tại các kỳ thi học sinh giỏi, từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Một trong những dấu ấn nổi bật của trường trong năm học 2026-2027 là có số lượng học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi THPT tỉnh Cà Mau tham dự kỳ thi quốc gia đứng đầu toàn tỉnh (42 học sinh).

Cô, trò Trường THPT Chuyên Bạc Liêu tự hào về mái trường giàu truyền thống, nơi nuôi dưỡng đam mê và chắp cánh cho những tài năng trẻ. Ảnh: Trúc Linh

Trước đó, năm học 2025-2026, em Trần Nhật Tân, Lớp 12T, xuất sắc đoạt giải Nhì môn Tin học cấp quốc gia, đồng thời là thí sinh duy nhất của tỉnh được chọn tham gia kỳ thi tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Tân cũng là học sinh duy nhất của tỉnh được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026.

“Ðể đạt thành tích này, em dành nhiều thời gian học tập, nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng giải quyết các dạng bài tập Tin học. Em luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô và động viên từ gia đình. Ðây là động lực để em tiếp tục theo đuổi đam mê, nỗ lực chinh phục những mục tiêu cao hơn trong tương lai”, Trần Nhật Tân chia sẻ.

Năm học 2025-2026, tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh khối 10 và 11, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu đoạt 144 giải, đứng đầu toàn tỉnh. Ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trường đoạt 10 giải, gồm 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Tại Olympic truyền thống 30/4 năm 2026, học sinh mang về 43 huy chương, xếp hạng 31/131 đoàn tham dự. Riêng Trại hè Phương Nam, trường đoạt 25 huy chương, xếp hạng 15/35 đoàn. Bên cạnh đó, học sinh còn đạt thành tích tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, tin học trẻ và giải Toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh. Những kết quả này cho thấy công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu được nhà trường quan tâm, triển khai bài bản, từ đó, phát huy tư duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu, khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Ông Lê Hải Nam, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, khẳng định: “Những thành tích đạt được là kết quả từ sự nỗ lực của cả tập thể nhà trường, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và ý thức học tập của học sinh. Chúng tôi luôn quan tâm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với từng môn học, tạo điều kiện để các em phát huy năng lực, sở trường. Qua đó, nâng cao chất lượng đội tuyển và giữ vững vị thế của trường trong công tác chăm bồi học sinh giỏi”.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Năm học 2026-2027, trường có 27 lớp, với 881 học sinh; 63 giáo viên, trong đó 66,13% viên chức trình độ thạc sĩ. Ðây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thầy giáo Nguyễn Chánh Tín, Tổ trưởng chuyên môn Tổ tổng hợp, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải khơi gợi niềm đam mê, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học và nghiên cứu. Chúng tôi chú trọng rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích, vận dụng kiến thức thực tiễn, giúp các em chủ động khám phá và phát huy tốt năng lực bản thân”.

Trong không gian học tập hiện đại, học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện tư duy và phát huy năng lực. Ảnh: Trúc Linh

Cùng với giáo dục mũi nhọn, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập phát huy tính sáng tạo, chủ động và phát triển toàn diện cho học sinh. Các em được tham gia hoạt động học thuật, giao lưu, trải nghiệm và nghiên cứu khoa học, qua đó, rèn luyện kỹ năng, mở rộng kiến thức. Tiêu biểu trong số đó là em Lại Ngọc Quỳnh Anh, Lớp 11V, đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn, Huy chương Ðồng Olympic 30/4 và Trại hè Phương Nam năm 2026.

Quỳnh Anh bày tỏ: “Em rất vui khi được học trong môi trường có nhiều bạn bè cùng đam mê, luôn hỗ trợ nhau. Cùng với đó, sự hướng dẫn của thầy cô giúp em có thêm động lực, phương pháp học tập và tự tin thử sức ở những kỳ thi lớn”.

Em Lại Ngọc Quỳnh Anh tự hào khi tên mình được ghi nhận trên bảng thành tích của trường - thành quả từ sự nỗ lực học tập và đồng hành của thầy cô. Ảnh: Trúc Linh

Trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu khẳng định vai trò quan trọng trong đào tạo học sinh năng khiếu cho địa phương. Hiện trường đang tiếp tục phát huy truyền thống, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy và đầu tư các điều kiện phục vụ học tập.

Những thành tích đạt được không chỉ là niềm tự hào của thầy và trò nhà trường mà còn khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh Cà Mau. Với nền tảng xây dựng được, cùng quyết tâm đổi mới, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì vị thế dẫn đầu giáo dục mũi nhọn, đào tạo những thế hệ học sinh giàu tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.