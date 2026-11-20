Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025 - 2026 cho các cá nhân.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Châu Thành, xã Châu Thành có 91 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.800 học sinh, được bố trí thành 45 lớp thuộc 3 khối.

Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tiếp cận các thành tựu khoa học, công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025 - 2026 cho 25 cán bộ, giáo viên; tặng giấy khen cho 13 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyển chọn, huấn luyện học sinh đạt giải thể thao toàn quốc năm 2026.