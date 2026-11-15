Trường THPT Cao Lãnh kỷ niệm 70 năm thành lập

Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh và học sinh nhà trường.

Đại diện cựu học sinh trao kinh phí hơn 800 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài của nhà trường.

Được thành lập năm 1956 với tên gọi Trường Trung học Phong Thạnh, ban đầu, trường chỉ có 2 lớp Đệ thất, phải học nhờ tại Trường Tiểu học Cao Lãnh. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường nhiều lần thay đổi tên gọi, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục.

Từ năm 2025, trường chính thức mang tên Trường THPT Cao Lãnh. Từ mái trường này, nhiều học sinh đã trưởng thành, trong đó có nhiều người đảm nhận các trọng trách tại cơ quan Trung ương và địa phương, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Trường THPT Cao Lãnh tặng quà tri ân các cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu.

Những nỗ lực của các thế hệ thầy và trò được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, phần thưởng. Năm 2003, trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2013 được công nhận đạt chuẩn quốc gia; năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển.

Tại buổi lễ, đại diện các thế hệ cựu học sinh trao bảng tượng trưng ghi nhận tổng kinh phí đóng góp hơn 800 triệu đồng dành cho công tác tổ chức lễ kỷ niệm và Quỹ Khuyến học - Khuyến tài “Tiếp sức những hạt mầm tương lai”.

Dịp này, thông qua Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, 14 suất học bổng được trao cho học sinh vượt khó học tốt. Nhà trường cũng tặng quà tri ân các cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu.

Thực hiện nghi thức “Trao lại hạt mầm”, gửi gắm thông điệp tiếp nối sứ mệnh trồng người.

Đặc biệt, nghi thức “Trao lại hạt mầm” được thực hiện tại chương trình, gửi gắm thông điệp tiếp nối sứ mệnh trồng người, vun đắp tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho các thế hệ mai sau.

Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ thầy và trò Trường THPT Cao Lãnh nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển; tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Trao 14 suất học bổng Nguyễn Sinh Sắc cho học sinh vượt khó học tốt.