Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm đón nhận Cờ thi đua của thành phố

Tiết mục trong hoạt cảnh 65 năm - một hành trình của giáo viên, học sinh Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm. Ảnh: Phong Minh

Thành lập năm 1961 với tên gọi Trường cấp II - III Trung Thành, ban đầu chỉ có hai lớp 8, đến nay, trường có cơ sở vật chất khang trang với quy mô 49 lớp, gần 2.300 học sinh và 97 cán bộ, giáo viên, trong đó hơn 40% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2023.

Năm học 2025-2026, nhà trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12, nhà trường có 24 học sinh đoạt giải, trong đó có một giải Nhất môn toán, một giải Nhất môn sinh học và một học sinh đạt danh hiệu thủ khoa môn sinh học.

Bên cạnh việc triển khai nhiều giải pháp để nâng chất lượng dạy, học, nhà trường quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực tự học và ý thức trách nhiệm với cộng đồng cho học sinh.

Các đại biểu và nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phong Minh

Nhà giáo Hoàng Đức Thuận, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát - Gia Lâm nhấn mạnh, điều quý giá trong chặng đường 65 năm là những giá trị được trao truyền qua các thế hệ, từ tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm đến ý chí vượt khó và niềm tin vào giáo dục.

Dù nhiều thầy cô từng gắn bó với trường đã nghỉ hưu, hành trình truyền thụ tri thức và bồi đắp nhân cách cho học sinh vẫn được các thế hệ nhà giáo tiếp tục. Những kết quả mà thầy và trò nhà trường đạt được là sự tiếp nối nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, cùng sự đồng hành của phụ huynh và sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương.

Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát - Gia Lâm đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1976, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1983. Năm học 1979-1980, trường nhận Cờ luân lưu của Chính phủ dành cho đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục toàn quốc…

Từ nay đến năm 2030, nhà trường đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phát triển giáo dục STEM/STEAM, bồi dưỡng năng lực số và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học. Trường cũng tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, có kỷ cương.