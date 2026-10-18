Trường THPT Cẩm Xuyên tri ân những người thầy tiếp nối mạch nguồn

Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng lãnh đạo nhà trường tặng hoa tri ân, chia tay các nhà giáo.

Trong chương trình “Trao gửi niềm tin, nối dài mạch nguồn”, Trường THPT Cẩm Xuyên dành thời gian nhìn lại hành trình công tác của các cán bộ quản lý, nhà giáo từng gắn bó với Trường THPT Cẩm Xuyên và Trường THPT Nguyễn Đình Liễn.

Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng lãnh đạo nhà trường tặng hoa tri ân, chia tay các nhà giáo

Chương trình diễn ra sau Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2026 – 2027, trong bối cảnh Trường THPT Cẩm Xuyên được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập hai trường. Đây là dịp để tập thể nhà trường bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời vun đắp sự gắn kết trong chặng đường phát triển mới.

Ghi nhận những năm tháng cống hiến

Các cán bộ quản lý được tri ân, chia tay gồm các nhà giáo: Võ Hữu Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên; Hoàng Quốc Quyết, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn; Võ Tá Tình; Nguyễn Đình Nhâm, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên; Trần Hậu Hùng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn; Nguyễn Đình Thuyết, nguyên Phó Bí thư Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Đình Liễn.

Dịp này, nhà trường cũng tổ chức chia tay nhà giáo Đặng Hữu Cát nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng lãnh đạo nhà trường tặng hoa, quà chia tay nhà giáo Đặng Hữu Cát nghỉ hưu theo chế độ.

Một phần của chương trình được dành để trình chiếu phóng sự về hành trình công tác, những đóng góp của các nhà giáo đối với hai ngôi trường. Qua những hình ảnh được lưu giữ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có dịp cùng nhìn lại những chặng đường xây dựng và phát triển nhà trường.

Ở mỗi vị trí công tác, các nhà giáo đã cùng đồng nghiệp đảm đương nhiệm vụ quản lý, giảng dạy, góp sức vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Những đóng góp ấy trở thành một phần trong hành trình phát triển của Trường THPT Cẩm Xuyên và Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, được tập thể nhà trường trân trọng ghi nhận.

Nhà giáo Võ Hữu Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên phát biểu tại lễ tri ân, chia tay cán bộ quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Võ Hữu Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên, xúc động nhìn lại hành trình 25 năm gắn bó, cống hiến đã khiến mái trường trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời thầy.

“Điều quý giá nhất mà tôi có được không chỉ là những việc đã làm, những thành tích đã đạt được, mà chính là tình đồng nghiệp, tình thầy trò, là sự sẻ chia, đồng hành của biết bao thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, quý bậc phụ huynh và học sinh dưới mái trường thân yêu này”, thầy Hà bày tỏ.

Gửi gắm niềm tin vào chặng đường phía trước, thầy chúc tập thể cán bộ, giáo viên tiếp tục đoàn kết, tận tâm, cùng xây dựng Trường THPT Cẩm Xuyên sau sáp nhập ngày càng phát triển, gặt hái nhiều thành quả trong tương lai.

Tiếp nối truyền thống trong chặng đường mới

Hoạt động tri ân được tổ chức trong thời điểm nhà trường bước vào giai đoạn phát triển sau sáp nhập, mang ý nghĩa kết nối truyền thống của hai đơn vị. Những kinh nghiệm quản lý, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của các thế hệ nhà giáo là những giá trị cần được gìn giữ, tiếp nối trong môi trường giáo dục mới.

Nhà giáo Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tri ân, nhà giáo Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên, trân trọng ghi nhận những đóng góp của các cán bộ quản lý, nhà giáo đối với sự phát triển của hai ngôi trường. Sự tận tâm, trách nhiệm và những kinh nghiệm quý báu của các thầy là nền tảng để tập thể nhà trường tiếp tục kế thừa, phát huy trong chặng đường mới.

Thầy Quang gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các nhà giáo; mong các thầy tiếp tục quan tâm, đồng hành, đóng góp ý kiến để Trường THPT Cẩm Xuyên sau sáp nhập ngày càng đoàn kết, phát triển, đáp ứng niềm tin của phụ huynh và học sinh.

Đại diện các tổ chuyên môn, Ban đời sống – công tác xã hội và cha mẹ học sinh tặng hoa, bày tỏ tình cảm với các nhà giáo

Từ sự ghi nhận dành cho những người đi trước, chương trình “Trao gửi niềm tin, nối dài mạch nguồn” góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ Trường THPT Cẩm Xuyên trong năm học mới.