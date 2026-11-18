Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng nhà trường

Chung mái trường, chung quyết tâm

Hơn 60 năm xây dựng, trưởng thành của Trường THPT Cẩm Xuyên và 22 năm phát triển của Trường THPT Nguyễn Đình Liễn nay cùng tiếp nối dưới một mái trường chung. Truyền thống được nhiều thế hệ thầy trò vun đắp trở thành điểm tựa để Trường THPT Cẩm Xuyên bước vào năm học đầu tiên sau sáp nhập.

Việc hội tụ đội ngũ, cơ sở vật chất và kinh nghiệm giảng dạy mở ra cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu thống nhất quản lý, đồng bộ hoạt động chuyên môn và tạo sự gắn bó trong tập thể.

Nhà giáo Nguyễn Văn Quang, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị

Theo Nhà giáo Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng nhà trường, chủ đề hành động “3S”: “Sớm ổn định - Siết kỷ cương - Sinh chất lượng” được xác định là định hướng xuyên suốt. Từ ổn định tổ chức, xây dựng sự đồng thuận đến nâng cao chất lượng từng giờ dạy, mỗi nhiệm vụ đều hướng đến mục tiêu tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Trong giai đoạn đầu sau sắp xếp, điều nhà trường chú trọng là giúp giáo viên yên tâm công tác, học sinh ổn định học tập, phụ huynh tin tưởng và đồng hành. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, kết nối hoạt động chuyên môn và lắng nghe những khó khăn từ thực tế góp phần giúp tập thể bắt nhịp với yêu cầu mới.

Mỗi đơn vị tiền thân có thế mạnh và kinh nghiệm riêng. Trên tinh thần tôn trọng, cởi mở, giáo viên cùng trao đổi phương pháp, chia sẻ cách làm hiệu quả để bổ sung cho nhau. Sự gắn kết được bồi đắp qua từng buổi sinh hoạt chuyên môn, sự hỗ trợ giữa đồng nghiệp và trách nhiệm đối với học sinh.

Cùng với ổn định tổ chức, nhà trường chú trọng củng cố kỷ cương, bắt đầu từ vai trò nêu gương của cán bộ quản lý, giáo viên. Chuẩn bị chu đáo từng bài giảng, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, công tâm trong kiểm tra, đánh giá là những yêu cầu gắn với công việc hằng ngày.

Đối với học sinh, nền nếp được hình thành từ những việc cụ thể: đi học đúng giờ, chủ động chuẩn bị bài, trung thực trong kiểm tra, tôn trọng thầy cô và bạn bè. Những thói quen ấy giúp các em rèn ý thức trách nhiệm, khả năng tự điều chỉnh và cách ứng xử văn minh.

Trong định hướng giáo dục của nhà trường, kỷ cương luôn đi cùng sự thấu hiểu. Khi học sinh gặp khó khăn hoặc mắc khuyết điểm, giáo viên cần tìm hiểu nguyên nhân, hướng dẫn khắc phục và tạo cơ hội để các em tiến bộ. Sự nghiêm túc, nhất quán trong yêu cầu gắn với thái độ tôn trọng sẽ giúp học sinh giữ được niềm tin, động lực phấn đấu.

Tạo chuyển biến từ từng giờ học

Truyền thống dạy tốt, học tốt tiếp tục là điểm tựa của THPT Cẩm Xuyên trong chặng đường mới. Theo thông tin nhà trường cung cấp, kết quả thi tốt nghiệp THPT nhiều năm thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh Hà Tĩnh; các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng ghi nhận nhiều thành tích.

Năm học 2025-2026, nhà trường ghi nhận 172 giải thưởng của các đội tuyển học sinh giỏi; 4 đề tài khoa học kỹ thuật của học sinh đạt giải cấp tỉnh và 2 giải quốc gia tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Những kết quả ấy thể hiện nỗ lực của học sinh cùng sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo.

Ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao giấy khen cho cán bộ, giáo viên nhà trường

Sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra là khai thác hiệu quả nguồn lực chung để tiếp tục nâng chất lượng. Nhà trường xác định giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tạo điều kiện để mỗi em phát huy khả năng.

Hoạt động chuyên môn được định hướng gắn với những vấn đề trong lớp học: học sinh còn vướng ở nội dung nào, phương pháp nào phù hợp, cách hỗ trợ nào giúp các em hiểu bài và tự tin hơn. Việc trao đổi bài dạy, chia sẻ kinh nghiệm vì thế cần đem lại thay đổi cụ thể trong quá trình học tập.

Chất lượng cũng được nhìn nhận qua sự trưởng thành của người học. Bên cạnh kết quả thi, nhà trường quan tâm bồi đắp năng lực tự học, tư duy độc lập, khả năng hợp tác và vận dụng kiến thức. Mỗi giờ học cần mở thêm cơ hội để học sinh đặt câu hỏi, trình bày suy nghĩ và chủ động khám phá.

Với học sinh có năng lực, giáo viên khuyến khích các em phát triển thế mạnh. Những em còn hạn chế được hướng dẫn củng cố kiến thức, từng bước lấy lại sự tự tin. Sự tiến bộ của từng học sinh là cơ sở để điều chỉnh phương pháp và đánh giá hiệu quả dạy học.

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cũng được đặt trong yêu cầu phục vụ thiết thực cho quản lý, giảng dạy và tiếp cận học liệu, giúp giáo viên tổ chức bài học hiệu quả hơn, học sinh có thêm điều kiện tự học.

Trên nền tảng truyền thống và nguồn lực sau sáp nhập, nhà trường đặt mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Mục tiêu ấy đòi hỏi sự bền bỉ, được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ từng năm học và kết quả thực hiện của cả tập thể.

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tinh thần tiếp nối truyền thống càng tiếp thêm động lực cho đội ngũ THPT Cẩm Xuyên. Sự tận tâm trong từng giờ dạy, sự đồng lòng giữa đồng nghiệp và niềm tin của phụ huynh đang góp phần tạo sức bật cho mái trường trong chặng đường mới.

Lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo:

“Sau sáp nhập, điều chúng tôi coi trọng là xây dựng tập thể đoàn kết, để mỗi cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, phát huy năng lực và cùng đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Chủ đề ‘Sớm ổn định – Siết kỷ cương – Sinh chất lượng’ phải được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ, từ quản trị, sinh hoạt chuyên môn đến từng giờ lên lớp. Nhà trường kiên trì xây dựng môi trường giáo dục có kỷ cương, nhân văn, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo; đồng thời phát huy truyền thống của hai đơn vị tiền thân để tạo những chuyển biến thực chất về chất lượng.

Nhà giáo Nguyễn Văn Quang - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường