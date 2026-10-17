Trường THPT Cẩm Xuyên đổi mới quản trị, nâng chất lượng sau sáp nhập

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Ngày 17/10, Trường THPT Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2026-2027. Tham dự hội nghị có ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đại diện các phòng thuộc Sở; ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.

Đây là năm học đầu tiên Trường THPT Cẩm Xuyên hoạt động theo mô hình mới, trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Cẩm Xuyên và Trường THPT Nguyễn Đình Liễn. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả năm học trước, thảo luận giải pháp phát huy thế mạnh của hai đơn vị tiền thân, tạo sự thống nhất trong tổ chức và nâng cao chất lượng dạy học.

Kế thừa nền tảng, tạo động lực phát triển

Năm học 2025-2026, hai trường duy trì nền nếp dạy học, đạt nhiều kết quả tích cực về giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của cả hai trường đạt 100%. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp của Trường THPT Cẩm Xuyên trước sáp nhập xếp thứ 5, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn xếp thứ 7 toàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2026 - 2027.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, hai đơn vị giành tổng cộng 172 giải, trong đó có 4 giải Nhất. Trường THPT Cẩm Xuyên trước sáp nhập đạt 101 giải, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đạt 71 giải. Đây là nền tảng để nhà trường tiếp tục phát huy năng lực đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục kỹ năng sống và trải nghiệm cũng ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Hai trường có 5 dự án đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; học sinh đạt 2 giải quốc gia tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, gồm 1 giải Nhất và 1 giải Khuyến khích.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, hai đơn vị quan tâm bồi dưỡng đội ngũ, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Trong năm học, hơn 40 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận hiệu quả áp dụng cấp ngành. Các chế độ, chính sách đối với nhà giáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai.

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhà trường vẫn đứng trước những khó khăn về điều kiện dạy học. Cơ sở vật chất tại hai địa điểm còn thiếu đồng bộ, một số hạng mục xuống cấp, thiết bị cần tiếp tục được bổ sung. Khả năng ứng dụng công nghệ và mức độ chủ động đổi mới phương pháp của một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu.

Quy mô lớn hơn sau sáp nhập cũng đặt ra bài toán tổ chức đội ngũ, bố trí thời khóa biểu và bảo đảm chất lượng đồng đều giữa hai địa điểm. Những yêu cầu này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần chia sẻ và trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trao quyền gắn với trách nhiệm, hướng đến chất lượng thực chất

Năm học 2026-2027, Trường THPT Cẩm Xuyên có 59 lớp với 2.487 học sinh, 138 cán bộ, giáo viên, nhân viên; hoạt động tại trường chính ở xã Thiên Cầm và phân hiệu ở xã Yên Hòa.

Với chủ đề hành động “Sớm ổn định - Siết kỷ cương - Sinh chất lượng”, nhà trường tập trung củng cố đoàn kết, thống nhất tổ chức, nền nếp và văn hóa trường học. Việc phân công chuyên môn, chủ nhiệm và bồi dưỡng học sinh được thực hiện theo hướng công khai, công bằng, phù hợp năng lực đội ngũ.

Ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương những kết quả của hai trường THPT Cẩm Xuyên và THPT Nguyễn Đình Liễn trước khi sáp nhập; trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo trong xây dựng truyền thống nhà trường.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Trường THPT Cẩm Xuyên đặt đoàn kết, ổn định tổ chức lên hàng đầu; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong phân công nhiệm vụ, xây dựng tập thể thống nhất, gắn bó giữa hai điểm trường. Nhà trường cần đổi mới quản trị, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả sau sáp nhập.

Đồng thời, trường cần giữ vững chất lượng đại trà, phát huy thế mạnh bồi dưỡng học sinh giỏi; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học tập an toàn, nhân văn. Ông Bùi Nhân Sâm khẳng định, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nhà trường vận hành hiệu quả mô hình mới, phát huy truyền thống và nâng cao chất lượng giáo dục.

Để vận hành hiệu quả mô hình mới, nhà trường xây dựng cơ chế “Một tầm nhìn - Một kế hoạch - Một chuẩn chất lượng - Một hệ thống dữ liệu - Một cơ chế trách nhiệm”. Các tổ chuyên môn phối hợp xây dựng ngân hàng đề, kho học liệu số dùng chung, thống nhất yêu cầu kiểm tra, đánh giá, hướng tới chất lượng giáo dục đồng đều.

Nhà giáo Nguyễn Văn Quang, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Nhà giáo Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tập thể thống nhất, kế thừa thế mạnh và truyền thống của cả hai đơn vị. Ban Giám hiệu sẽ chú trọng lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, thực hiện phân công công khai, phù hợp; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, giáo viên phát huy năng lực, chủ động đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công việc.

Theo thầy Quang, đổi mới quản trị phải bắt đầu từ trách nhiệm của từng vị trí công tác. Việc trao quyền cho tổ chuyên môn, giáo viên cần gắn với mục tiêu cụ thể, kiểm tra thường xuyên và đánh giá bằng kết quả thực hiện. Sự tiến bộ của học sinh, chất lượng dạy học và niềm tin của phụ huynh là thước đo hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Một giải pháp được trường chú trọng là xây dựng thời khóa biểu khoa học, ưu tiên bố trí giáo viên ổn định tại từng địa điểm theo buổi học, hạn chế việc di chuyển giữa hai cơ sở. Nhà trường đồng thời rà soát cơ sở vật chất, xác định thứ tự ưu tiên sửa chữa, đầu tư và bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình thi công.

Về chất lượng, trường phấn đấu duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, đưa điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp vào nhóm 3 trường dẫn đầu tỉnh; kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa thuộc nhóm 5 trường dẫn đầu toàn tỉnh.

Các mục tiêu được gắn với giải pháp phân tích chất lượng đầu vào theo khối, lớp, môn học; phụ đạo học sinh còn hạn chế, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi và điều chỉnh phương pháp trên cơ sở kết quả đánh giá thường xuyên.

Nhà trường cũng chú trọng tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống; phát hiện sớm học sinh có nguy cơ sa sút trong học tập để hỗ trợ kịp thời. Mục tiêu không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn được đặt trong yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu và quản trị tiếp tục được thúc đẩy. Mỗi tổ chuyên môn phấn đấu tổ chức ít nhất 5 hoạt động hoặc tiết dạy STEM trong năm học, tăng cơ hội thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Một số tham luận của giáo viên tại hội nghị.

Theo chương trình, hội nghị dành thời gian thảo luận, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026–2028, xem xét dự thảo nghị quyết và phát động phong trào thi đua năm học mới. Hoạt động tri ân, chia tay thầy cô chuyển công tác cũng được tổ chức, ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng lãnh đạo địa phương trao giấy khen cho cán bộ, giáo viên nhà trường.

Với thông điệp “Trao niềm tin - Giao trách nhiệm - Cùng kiến tạo tương lai”, Trường THPT Cẩm Xuyên hướng đến phát huy sức mạnh tập thể, tạo chuyển biến về nền nếp và chất lượng ngay từ năm học đầu tiên vận hành mô hình mới.