Trường THPT Cẩm Bình đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Dấu ấn từ chất lượng dạy và học

Thành lập năm 1971, Trường THPT Cẩm Bình là nơi nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ học sinh. Qua 55 năm, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo cùng tinh thần vượt khó, ham học của học trò đã bồi đắp truyền thống, tạo dựng niềm tin của phụ huynh và nhân dân đối với nhà trường.

Năm học 2025–2026, trường duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%; điểm trung bình các môn thi đạt 7,05, xếp thứ Nhất khối THPT không chuyên của tỉnh Hà Tĩnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh nhà trường giành 67 giải, trong đó có 2 giải Nhất.

Với những kết quả đạt được, trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Sở GD&ĐT đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp thứ Nhất khối THPT toàn tỉnh và vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Thành tích này tiếp nối dấu mốc nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2025.

Phía sau những kết quả ấy là quá trình kiên trì xây dựng nền nếp, tổ chức dạy học phù hợp với từng nhóm học sinh. Ngay từ đầu năm học, trường khảo sát năng lực, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời hỗ trợ các em còn hạn chế trong học tập. Kết quả kiểm tra được phân tích để giáo viên điều chỉnh cách dạy, giúp học sinh nhận ra điểm mạnh, những kiến thức cần bổ sung và xác định mục tiêu phấn đấu.

Trường THPT Cẩm Bình cùng các đơn vị đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hoạt động chuyên môn được duy trì thông qua nghiên cứu bài học, trao đổi kinh nghiệm và đổi mới phương pháp theo hướng phát triển năng lực người học. Giáo viên chú trọng tự bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác học liệu số để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

Đội ngũ có 16 thạc sĩ và một tiến sĩ là nguồn lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với trình độ chuyên môn, sự tận tâm và tinh thần đồng hành của thầy cô góp phần khơi dậy ý thức tự học, giúp học sinh từng bước tiến bộ.

Điểm tựa từ sự sẻ chia

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, Trường THPT Cẩm Bình quan tâm xây dựng môi trường giáo dục nhân ái, nơi học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức để theo đuổi việc học.

Từ sự chung tay của thầy cô, cựu học sinh và các nhà hảo tâm, Quỹ học bổng - Đầu tư và Phát triển nhà trường đã huy động hơn 1,5 tỷ đồng. Nguồn lực này được sử dụng để trao học bổng, hỗ trợ học sinh khó khăn, khen thưởng thành tích dạy và học.

Quỹ duy trì bảo trợ 5 học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi em một triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, 50 thầy cô nhận đỡ đầu 52 học sinh. Sự giúp đỡ về vật chất cùng việc quan tâm, động viên thường xuyên trở thành điểm tựa để các em vượt qua khó khăn, thêm tin tưởng vào bản thân.

Nhà giáo Phan Quang Tấn trao quà cho các em học sinh.

Tinh thần sẻ chia còn được nuôi dưỡng qua những hoạt động chăm sóc di tích lịch sử, thăm hỏi gia đình chính sách, giúp đỡ người già neo đơn. Qua từng việc làm, học sinh có thêm cơ hội hiểu về truyền thống quê hương, học cách quan tâm và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Hệ thống câu lạc bộ cũng tạo không gian để học sinh phát triển năng khiếu, rèn kỹ năng hợp tác và chủ động tham gia các hoạt động tập thể. Những trải nghiệm ấy góp phần gắn kết học sinh với trường lớp, bổ sung cho kiến thức được tiếp nhận trong mỗi giờ học.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhà trường nhìn nhận việc đổi mới phương pháp dạy học, khai thác học liệu số chưa đồng đều; chất lượng học sinh giỏi giữa các môn còn chênh lệch. Đây là những vấn đề cần tiếp tục khắc phục để nâng cao chất lượng thực chất, bền vững.

Bước tiếp từ nền tảng 55 năm, Trường THPT Cẩm Bình hướng tới gìn giữ truyền thống bằng những việc làm cụ thể: nâng chất lượng từng giờ dạy, quan tâm đến từng học sinh và tạo thêm cơ hội để các em trưởng thành.

Kế thừa truyền thống, tiếp tục vươn lên:

Nhà giáo Phan Quang Tấn - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình chia sẻ, tiếp nhận nhiệm vụ tại một ngôi trường có bề dày truyền thống, nền nếp vững vàng là niềm vinh dự, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn.

Thầy khẳng định quyết tâm cùng tập thể sư phạm “kế thừa nhưng không bằng lòng; giữ vững nhưng không dừng lại; đổi mới nhưng không xa rời những giá trị cốt lõi của nghề dạy học”.

Theo thầy Tấn, tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau cần được thể hiện trong từng hoạt động giáo dục. Chất lượng nhà trường được đo bằng điểm số, giải thưởng và cả sự tiến bộ, nhân cách, khả năng vượt khó của mỗi học sinh.