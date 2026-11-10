Trường THPT Cách Linh tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

Bằng hình thức sân khấu hóa, hội thi góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và trang bị kỹ năng phòng ngừa ma túy cho học sinh; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Các phần thi sinh động, sáng tạo, truyền tải thông điệp về phòng, chống ma túy góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh.

Tham gia hội thi có 6 đội thi, mỗi đội 10 thành viên. Các đội trải qua 3 phần thi, gồm: Chào hỏi, giới thiệu đội thi, tên đội, thành viên và truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy thông qua các hình thức như thơ, ca, vè, lời giới thiệu hoặc tiểu phẩm ngắn.

Phần thi kiến thức pháp luật tập trung vào các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và những văn bản liên quan, tác hại của ma túy, cách nhận diện các loại ma túy, chất gây nghiện và ma túy trá hình, trách nhiệm của học sinh, gia đình và nhà trường trong công tác phòng, chống ma túy.

Phần thi xử lý tình huống, các đội vận dụng kiến thức, kỹ năng để nhận diện và giải quyết những tình huống giả định liên quan đến nguy cơ ma túy trong môi trường học đường và cộng đồng; tập trung vào cách nhận biết hành vi dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, kỹ năng từ chối lời rủ rê, cảnh giác với thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và các vật phẩm không rõ nguồn gốc, cách ứng xử, tìm kiếm sự hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu nghi liên quan đến ma túy.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc.