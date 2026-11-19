Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Các đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu, cán bộ, giáo viên nhà trường cùng học sinh ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tri ân những cống hiến thầm lặng của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Trường THPT Cách Linh được thành lập ngày 10/11/2006. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, nhà trường từng bước phát triển quy mô, xây dựng đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2026 - 2027 trường có 6 lớp với 230 học sinh; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn trình độ đào tạo.

Nhiều năm liền, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; nhiều cán bộ quản lý, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tỷ lệ duy trì sĩ số hằng năm đạt từ 99% trở lên; trong 4 năm gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng duy trì ở mức 15 - 20%. Bên cạnh đó, nhà trường tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua ở các lĩnh vực giáo dục mũi nhọn như: thi học sinh giỏi cấp tỉnh, STEM Robotics, khoa học kỹ thuật, giáo dục quốc phòng - an ninh, văn hóa thể thao; tham gia các cuộc thi hiến kế phát triển du lịch Cao Bằng và sáng kiến phòng, chống bạo lực học đường.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Khắc Quang tặng hoa chúc mừng Trường THPT Cách Linh.

Phát biểu và tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Khắc Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích đáng tự hào mà tập thể sư phạm nhà trường đạt được trong suốt chặng đường 20 năm qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn; đồng thời nhắn nhủ các em học sinh nỗ lực rèn đức, luyện tài, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình và quê hương.

Nhân dịp này, 5 cá nhân của nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025 - 2026; Nhà trường trao giấy khen cho 6 giáo viên, nhân viên, 3 tập thể lớp và 12 học sinh có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 20 năm thành lập Trường THPT Cách Linh.