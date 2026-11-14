Trường THPT Bến Tre: Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân dịp 65 năm thành lập

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, là cựu học sinh nhà trường tặng hoa chúc mừng

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn; cùng nhiều đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và lân cận; các thế hệ cựu học sinh và các em đang học tập tại nhà trường.

Thầy Nguyễn Văn Đại ôn lại những chặng đường xây dựng và phát triển nhà trường

Cùng ôn lại những chặng đường xây dựng và phát triển, Hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Nguyễn Văn Đại đã chia sẻ những dấu mốc lịch sử và thành tích đáng tự hào. Trường được thành lập từ tháng 8/1961 với tên gọi ban đầu là Trường cấp 3 Phúc Yên, chỉ có 2 lớp học và 11 thầy cô giáo.

Dù có những thời điểm thay tên hay địa điểm, nhưng ngôi trường vẫn là kỷ niệm và ký ức trong các thế hệ thầy và trò trưởng thành từ đây. Để trở lại đúng ý nghĩa mong mỏi thống nhất ban đầu khi thành lập, từ năm 2006 cho đến nay, trường chính thức mang tên THPT Bến Tre, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa tỉnh Vĩnh Phúc và quê hương Đồng Khởi Bến Tre anh hùng.

Đông đảo các thế hệ học sinh đã và đang học tập tại nhà trường tham dự sự kiện ý nghĩa

Trong những năm tháng chiến tranh đầy gian khó, có những thời điểm phải sơ tán, nhưng các thế hệ thầy và trò vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, duy trì hoạt động dạy và học. Đặc biệt, nhà trường còn đảm nhận việc nuôi dạy con em cán bộ, chiến sĩ miền Nam, góp phần vun đắp nghĩa tình Bắc - Nam sâu nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng nhà trường

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Bến Tre không ngừng phát huy truyền thống hiếu học, đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có những người đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2021–2026, chất lượng dậy và học luôn được chú trọng, là một trong những trường có số điểm đầu vào cao trong tỉnh, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường luôn duy trì 100%; tỷ lệ vào các trường top đầu khá cao; các em đã đem về 522 giải tại các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh và cấp cụm.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà trường

Với những thành tích và đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, Trường THPT Bến Tre vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu chúc mừng nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông biểu dương, chúc mừng những thành tích Trường THPT Bến Tre đã đạt được; đồng thời tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, phụ huynh, cựu học sinh và Nhân dân địa phương đã đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường.

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ và trưởng thành của học sinh làm thước đo; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, phát triển năng lực, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất, năng lực, tâm huyết; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập, gắn với giữ gìn các giá trị nhân văn của giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, xây dựng tập thể sư phạm trách nhiệm, sáng tạo; tiếp tục gìn giữ, giáo dục truyền thống lịch sử 65 năm của nhà trường, đặc biệt là nghĩa tình đoàn kết Bắc - Nam, bồi dưỡng lòng biết ơn, niềm tự hào và khát vọng vươn lên cho các thế hệ học sinh.

Nhiều người đã lớn tuổi, tóc đã bạc, hào hứng về tham dự

Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học, tạo điều kiện để Trường THPT Bến Tre phát triển, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.