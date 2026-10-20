Trường THPT Bằng Ca tổ chức ngoại khoá 'Tiết học biên cương'

Tham gia chương trình có gần 100 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Học sinh Trường THPT Bằng Ca trao đổi các vấn đề về biên giới tại chương trình.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn giới thiệu về lịch sử hình thành đường biên giới quốc gia, quá trình phân giới, cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc; tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; quy chế quản lý biên giới và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới...

Hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị thêm những kiến thức trực quan, sinh động, bổ ích về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Qua đó, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong học tập, rèn luyện và bảo vệ Tổ quốc.