Trường THPT Bắc Kiến Xương kỷ niệm 60 năm thành lập: Từ lán tre lợp rạ đến 21.874 học sinh tốt nghiệp

Dự lễ có ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông Thiệu Minh Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên; ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên; ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Lợi cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện các trường THPT trong tỉnh.

Các cựu học sinh các niên khóa về tựu trường nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập.

Buổi lễ quy tụ nhiều thế hệ thầy cô, cựu học sinh và phụ huynh. Ở hàng ghế đại biểu có Nhà giáo Ưu tú Bùi Tấn, Hiệu trưởng đầu tiên của trường (1966 – 1984), cùng hai nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Phúc Điền (1996 – 2009) và Nguyễn Môn (2009 – 2012).

Lớp học dưới mái tranh, thầy trò cùng ra trận

Tháng 8/1966, Trường cấp III Bắc Kiến Xương được thành lập tại xóm trại Nam Đường, xã Nam Cao. Buổi đầu, trường có 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 200 học sinh. Phòng học là những gian lán tre lợp rạ, mái tranh vách đất. Thầy Hiệu trưởng Bùi Tấn cùng đồng nghiệp đặt những viên gạch đầu tiên, gây dựng nền nếp dạy và học trong cảnh thiếu thốn đủ bề.

Chiến tranh lan rộng, trường nhiều lần phải sơ tán. Dù chuyển về đâu, lớp học vẫn được duy trì, tiếng giảng bài vẫn vang lên. “Bom đạn không thể ngăn bước chân người thầy và khát vọng học tập của học trò”, thầy Vũ Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhắc lại trong diễn văn kỷ niệm.

Những năm ấy, nhiều thầy giáo và học sinh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gác lại ước mơ riêng để lên đường. Có người đã nằm lại nơi chiến trường khi tuổi còn rất trẻ. Có những học sinh vừa cầm súng chiến đấu, vừa không rời trang sách.

Trong phần nghi lễ, toàn thể buổi lễ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các thế hệ thầy cô, cán bộ, nhân viên đã mãi mãi đi xa. Diễn văn của nhà trường cũng dành lời tri ân các thầy giáo, cựu học sinh đã hy sinh vì Tổ quốc, coi sự hy sinh ấy là “một phần thiêng liêng trong lịch sử nhà trường”.

Thầy giáo Vũ Văn Dương, Đảng ủy viên xã Lê Lợi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Kiến Xương đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Tùng

Từ 200 học sinh đến 21.874 người tốt nghiệp

Sáu mươi năm sau, ngôi trường ở thôn Nam Cao, xã Lê Lợi đã có nhiều dãy nhà khang trang, trang thiết bị dạy học hiện đại, môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp, Thân thiện – An toàn”. Trường hiện có 79 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.610 học sinh.

Theo số liệu nhà trường công bố tại buổi lễ, đến nay đã có 21.874 học sinh tốt nghiệp, trong đó trên 15.000 người tiếp tục tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Nhiều thế hệ học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Không ít người học lên thạc sĩ, tiến sĩ, được phong học hàm phó giáo sư, giáo sư.

Cựu học sinh của trường có mặt ở nhiều lĩnh vực. Có người giữ cương vị lãnh đạo cấp cao trong bộ máy của Đảng và Nhà nước; có người trở thành nhà khoa học, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú, nhà quản lý, doanh nhân. Người lập nghiệp nơi xa, người chọn ở lại làm việc cho quê hương.

Trong lực lượng vũ trang, nhiều cựu học sinh được phong quân hàm cấp tướng. Lễ kỷ niệm lần này đón bảy vị tướng lĩnh trở về trường cũ, thuộc các khóa từ 1967 – 1970 đến 1985 – 1988. Đó là Trung tướng Đỗ Phúc Hưng, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu; Trung tướng, GS.TS Phạm Quang Cử; Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp; Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Tiến Luật, nguyên Cục trưởng Cục Quân nhu, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật; Thiếu tướng Phạm Văn Thế và Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân.

Nhà trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen. Trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2007 và được công nhận lại qua các giai đoạn; nhiều năm liền là đơn vị văn hóa cấp tỉnh và Tập thể Lao động xuất sắc. Gần đây, trường nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa – xã hội của tỉnh (năm 2023 và 2026) và 2 Bằng khen của Bộ GD&ĐT. Năm 2026, trường có nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Thầy Dương cho rằng, có được những kết quả ấy là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của phụ huynh, nỗ lực của các thế hệ học sinh và đặc biệt là sự tận tụy của các thế hệ nhà giáo với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: Mạnh Tùng

“Không phải là lý do để bằng lòng”

Diễn văn của thầy Hiệu trưởng không dừng ở việc kể lại thành tích. Thầy nói thẳng về sức ép của một ngôi trường có bề dày: “Truyền thống sáu mươi năm là niềm tự hào, nhưng không phải là lý do để bằng lòng với những gì đã có. Trái lại, đó phải là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục nỗ lực, đổi mới và cống hiến”.

Theo thầy Dương, giáo dục đang đứng trước những yêu cầu chưa từng có về chất lượng đào tạo khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số và khả năng thích ứng. Nhà trường xác định phải vừa giữ được phẩm chất của một mái trường giàu truyền thống, vừa chuẩn bị cho học sinh những năng lực mà tương lai đòi hỏi.

Trọng tâm thời gian tới là xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn, sáng về nhân cách, giàu tinh thần đổi mới; chú trọng phát triển năng lực STEM, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng công nghệ; quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh hướng nghiệp. Nhà trường cũng muốn xây dựng mạng lưới cựu học sinh gắn kết hơn, để các thế hệ đi trước chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cơ hội và tiếp sức cho học sinh hôm nay trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Với học sinh, thầy Hiệu trưởng nói bằng những lời giản dị. Thầy mong các em biết trân trọng mỗi ngày đến lớp, kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè, biết ơn cha mẹ; “hãy học để trưởng thành, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách”. Và dù sau này làm công việc gì, ở nơi đâu, các em hãy “luôn sống tử tế, có ích, biết sẻ chia”.

Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Ngày trở về

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân của nhà trường được khen thưởng theo các quyết định của UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT và Đảng ủy xã Lê Lợi. Nhà trường cũng công bố các danh hiệu thi đua năm học 2025 – 2026.

Ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Lợi phát biểu chỉ đạo và chúc mừng nhà trường. Thầy Nguyễn Phúc Điền, nguyên Hiệu trưởng, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, thay mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên ôn lại kỷ niệm những năm tháng gắn bó với trường. Thiếu tướng Phạm Tiến Luật phát biểu thay mặt các thế hệ cựu học sinh; ông Đặng Phúc Lai, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, phát biểu thay mặt các bậc phụ huynh.

Em Nguyễn Đình Phương Trang, học sinh lớp 10A2, thay mặt học sinh toàn trường tặng hoa tri ân các thế hệ thầy cô và bày tỏ quyết tâm tiếp nối truyền thống của trường.

Trước phần lễ, chương trình nghệ thuật chào mừng mở đầu bằng ca khúc “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai” do ca sĩ Hà Đức Tâm (Top 3 The Voice 2018) thể hiện. Học sinh lớp 11A7 múa “Việt Nam kiêu hãnh”. Thảo Nguyên, cựu học sinh khóa 2023 – 2026, vừa ra trường năm nay, trở lại sân khấu cùng tốp múa lớp 10A2 với “Bài ca người giáo viên nhân dân”. Sau ca khúc “Hưng Yên quê hương tôi”, màn trống hội khép lại phần văn nghệ.

“Năm tháng có thể làm bạc mái tóc người thầy, các thế hệ học trò rồi sẽ trưởng thành, tỏa đi muôn phương, đến với những chân trời mới. Nhưng có những giá trị không bao giờ phai nhạt”, thầy Dương nói ở phần kết diễn văn. Sáng 15/11, những giá trị ấy hiện ra rất cụ thể: người thầy đặt viên gạch đầu tiên năm 1966 cùng có mặt với những lớp học trò nay đã mang quân hàm cấp tướng, và với những học sinh đang viết tiếp trang sử của trường.