Trường THPT Ba Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường

Trường THPT Ba Sơn chính thức được thành lập tháng 11/2016 tại thôn Bản Vàng, xã Ba Sơn. Những ngày đầu thành lập, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện đi lại; hơn 97% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều gia đình còn khó khăn.

Hiệu trưởng Trường THPT Ba Sơn đọc diễn văn ôn lại chặng đường 10 năm thành lập, phát triển trường

Vượt qua những trở ngại ban đầu, tập thể nhà trường từng bước ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, trường có 12 lớp với hơn 430 học sinh; 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn theo quy định, trong đó có 4 người có trình độ thạc sĩ và 8 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ duy trì sĩ số hằng năm đạt trên 98%; hơn 95% học sinh được đánh giá kết quả rèn luyện mức Tốt, Khá; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt từ 96% đến trên 98%.

Các em học sinh dự lễ kỷ niệm thành lập trường

Chất lượng giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng lên. Riêng năm học 2025–2026, nhà trường có 12 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh. Hoạt động đổi mới giáo dục, STEM và chuyển đổi số được quan tâm triển khai. Học sinh nhà trường đạt Giải Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu toàn quốc năm 2025; giải Nhì Cuộc thi Lập trình Robotics; các giải Nhất, giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp cấp tỉnh cùng những đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Hằng năm, trường tổ chức hơn 40 chuyên đề STEM, tăng cường sử dụng học liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ kỷ niệm thành lập trường

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đạt được trong 10 năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, dù đóng trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, nhà trường đã nỗ lực duy trì sĩ số, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đạt nhiều kết quả tích cực trong các kỳ thi, cuộc thi và sân chơi trí tuệ. Đây là những thành quả đáng trân trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và nghị lực vươn lên của học sinh.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục duy trì nền nếp, sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm bồi dưỡng học sinh có năng lực, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Nhà trường cần tăng cường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, nhất là Bộ đội Biên phòng, trong giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Ban giám hiệu nhà trường

Lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen của Giám đốc sở cho các cá nhân tiêu biểu của nhà trường

Nhân dịp này, tập thể nhà trường và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo; 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Ba Sơn, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của nhà trường.

Lãnh đạo UBND xã Ba Sơn trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu của nhà trường