Trường THPT A Trần Hưng Đạo đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo.

Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Dự buổi lễ có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, địa phương cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT A Trần Hưng Đạo (1966 - 2026).

60 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT A Trần Hưng Đạo tiền thân là Trường Cấp III Mỹ Lộc, được thành lập năm 1966. Từ quy mô ban đầu chỉ có 5 lớp học với 17 giáo viên, đến nay nhà trường có 39 lớp với 1.757 học sinh. Điều kiện dạy và học ngày càng được cải thiện với dãy nhà học 4 tầng cùng 33 phòng học thông minh.

Giai đoạn 2021 - 2026, nhà trường tập trung đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, lấy triết lý “Mọi quyết sách quản trị cốt lõi đều hướng tới sự tiến bộ của học sinh và sự trưởng thành của đội ngũ sư phạm” làm định hướng xuyên suốt.

Năm học 2025 - 2026, toàn trường có 1.629 học sinh đạt kết quả học tập loại Tốt, chiếm 95,6%; 73 học sinh loại Khá, 2 học sinh loại Đạt và không có học sinh chưa đạt. Tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT duy trì ở mức 100%; điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp nhiều năm nằm trong nhóm 10 trường THPT có kết quả cao của tỉnh.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, môn Ngữ văn xếp thứ 2 toàn tỉnh; các môn Lịch sử và Giáo dục công dân lần lượt xếp thứ 2 và thứ 1; Ngoại ngữ xếp thứ 6. Điểm trung bình thi tốt nghiệp của toàn trường xếp thứ 8 toàn tỉnh.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm học 2023 - 2024, trường xếp thứ nhất toàn tỉnh, giành cờ giải Nhất toàn đoàn với 35/36 học sinh dự thi đạt giải. Năm học 2025 - 2026, 39/39 học sinh dự thi đều đạt giải; nhà trường giành cờ giải Nhất toàn đoàn, xếp thứ 3 toàn tỉnh.

Trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT A Trần Hưng Đạo đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu học sinh cho tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo.

Ghi nhận những thành tích của thầy và trò nhà trường trong giai đoạn 2011 - 2026, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT A Trần Hưng Đạo nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường; đồng thời tặng hoa, bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu học sinh và trao tặng một Phòng học STEM nhằm chúc mừng, ghi nhận những thành tích của thầy và trò.

Lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo chất lượng giáo dục

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường THPT A Trần Hưng Đạo đạt được trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bộ trưởng nhấn mạnh, thành tựu lớn nhất của một ngôi trường không chỉ nằm ở những tấm huân chương, giải thưởng hay thứ hạng trong các kỳ thi, mà còn ở những thế hệ học sinh trưởng thành, sống có ích, biết yêu thương, có trách nhiệm với gia đình, quê hương và đất nước.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và sáng tạo, giáo dục phổ thông cần chú trọng hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực người học, giúp học sinh biết tư duy độc lập, sáng tạo, hợp tác và thích ứng với những thay đổi.

Bộ trưởng mong muốn Trường THPT A Trần Hưng Đạo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững chất lượng giáo dục, đồng thời mạnh dạn đổi mới, tiên phong trong những cách làm hay, mô hình hiệu quả; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, khuyến khích khám phá năng lực bản thân và có cơ hội phát triển toàn diện. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tiếp cận tri thức nhưng không thể thay thế tình yêu thương, sự tận tụy và vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng của người thầy.

Bộ trưởng cũng gửi gắm tới các em học sinh thông điệp về tinh thần học tập, nuôi dưỡng ước mơ, biết suy nghĩ độc lập, sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm; đồng thời giữ gìn lòng nhân ái, sự trung thực và khát vọng vươn lên.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn biểu dương, chúc mừng những thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT A Trần Hưng Đạo. Ông khẳng định, Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của tập thể nhà trường, đồng thời là động lực để thầy và trò tiếp tục phấn đấu, giành những thành tích mới.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tiếp tục giữ gìn nền nếp, bồi đắp nhân cách, lấy sự tiến bộ của từng học sinh làm thước đo chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường học đường kỷ cương, tình thương và an toàn. Đồng thời, chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần, phòng ngừa bạo lực học đường, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện thông qua các hoạt động đọc sách, thể thao và văn nghệ.

Cùng với đó, nhà trường cần đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy năng lực tự học, sáng tạo của học sinh; đẩy mạnh giáo dục STEM, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ và kỹ năng số. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, cần rèn luyện cho học sinh tư duy độc lập, khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và trung thực trong học tập, nghiên cứu.

Đối với đội ngũ nhà giáo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, Ban Giám hiệu phát huy dân chủ, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, vững chuyên môn; giảm bớt thủ tục hành chính và thi đua hình thức để giáo viên có thêm thời gian đầu tư chuyên môn, quan tâm học sinh. Đồng thời, tăng cường phối hợp với gia đình trong định hướng nghề nghiệp, huy động nguồn lực từ các thế hệ cựu học sinh một cách thiết thực, công khai, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và phường Nam Định phối hợp với nhà trường rà soát, dự báo quy mô phát triển, chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất, quỹ đất theo quy hoạch và đúng thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Nhấn mạnh dấu mốc 60 năm thành lập là dịp nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn bày tỏ tin tưởng Trường THPT A Trần Hưng Đạo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vượt khó, tinh thần đoàn kết, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo và sự nỗ lực của học sinh, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, đào tạo những thế hệ học sinh có phẩm chất, năng lực và khát vọng cống hiến.