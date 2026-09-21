Trưởng thôn xuống cống ngụp lặn vớt rác giữa mưa lớn ở Đắk Lắk

Ông Long ngụp xuống dòng nước đục kéo rác mắc tại miệng cống trên quốc lộ 27 chiều 19/9.

Chiều 19/9, mưa lớn khiến một đoạn quốc lộ 27 qua thôn 7, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk ngập sâu. Khi phát hiện rác thải mắc tại miệng cống khiến nước thoát chậm, ông Trần Văn Long (56 tuổi), trưởng thôn 7, lội xuống dòng nước để khơi thông.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Long cho biết thời điểm này nước trên đường có nơi ngập khoảng 80-90 cm. Rác và các vật cản bị cuốn theo dòng nước, dồn lại tại khu vực cống khiến việc thoát nước bị ảnh hưởng, người dân đi lại khó khăn.

Ông Long cùng một số người dân kiểm tra các miệng cống dọc tuyến đường. Nhiều đoạn nước đục, chảy xiết, ông phải ngụp xuống dùng tay mò và kéo từng túi rác, cành cây cùng các vật mắc kẹt ra ngoài.

Rác thải và cành cây mắc kín miệng cống khiến nước thoát chậm trên quốc lộ 27 chiều 19/9. Ông Long cùng người dân dọn rác, khơi thông dòng chảy.

Bí thư Chi bộ thôn 7, lực lượng công an xã và người dân sau đó cũng tham gia dọn rác, khơi thông khu vực thoát nước. Khi điểm tắc được giải quyết, nước trên đường bắt đầu rút dần.

Ông Long cho biết việc xuống cống xử lý rác không phải lần đầu ông và người dân trong thôn làm trong những lúc mưa lớn. "Làm quản lý thôn thì có việc xảy ra mình phải xử lý. Nếu để đó không ai làm, người chịu phí sửa xe khi nước vào bugi chính là người dân. Tôi không thể để như vậy", ông nói.

Theo Trưởng thôn 7, những năm trước, bà con trong khu vực cũng thường cùng nhau dọn rác, nhất là khi hệ thống thoát nước bị tắc. Ông mong người dân hạn chế vứt rác xuống đường, mương và cống để tránh tình trạng tương tự khi mưa lớn.

Ông Long bắt đầu đảm nhiệm chức Trưởng thôn 7 từ ngày 1/7/2025. Trước đó, ông có 8 năm công tác Mặt trận tại thôn. Ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, cho biết ông Long là một trong những trưởng thôn tích cực tham gia công việc tại địa phương.

"Được bà con tín nhiệm thì bản thân mình phải cố gắng, nhiệt tình với công việc", ông Long nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 21/9 đến ngày 24/9, Đắk Lắk dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, tổng lượng 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa trên 100 mm trong 3 giờ, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Kha Thanh