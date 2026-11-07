Trưởng thôn Văn Trung trách nhiệm với công tác hòa giải

Giải quyết dứt điểm vụ việc từ cơ sở

Văn Trung là thôn có 761 hộ, 2.793 khẩu, địa phương có làng nghề truyền thống tiện gỗ, người dân sống bằng nghề kinh doanh, buôn bán là chính. Do đó, những va chạm, bất đồng quan điểm liên quan đến kinh tế, đất đai, dân sự... khó tránh khỏi. Nếu không được giải quyết kịp thời, những mâu thuẫn có thể phát sinh phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và khu dân cư.

Nhận thức rõ vấn đề, tổ hòa giải thôn Văn Trung đã luôn chủ động nắm bắt tình hình, vận động, thuyết phục các bên giải quyết bất đồng ngay từ khi mới phát sinh. Những năm gần đây, với vai trò là Trưởng thôn, đồng thời là Tổ trưởng tổ hòa giải của thôn, ông Dương đã trực tiếp tham gia hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn, xích mích.

Trưởng thôn Văn Trung Phạm Trọng Dương (bên phải ảnh) cùng cán bộ thôn kiểm tra lại hiện trường vụ tranh chấp ngõ đi chung xảy ra giữa ông Phạm Văn T. với ba người trong cùng gia tộc. Ảnh: PV

Cụ thể, vụ việc giữa ông Phạm Văn T. và các ông: Phạm Văn S., Phạm Văn H., Phạm Văn B. đều là chú cháu trong cùng gia tộc tranh chấp ngõ đi chung. Sự việc càng thêm phức tạp khi ông T. bị ba người trong gia tộc xây cổng ngõ rồi làm cửa và sử dụng khóa cổng riêng để khóa không cho ông T. đi qua.

Nhận thấy sự việc phức tạp khi ngõ đi chung bị biến thành ngõ riêng với mục đích không cho gia đình ông T. đi chung ngõ gây mất ổn định tình hình. Do đó, ông Dương cùng tổ hòa giải vào cuộc xác minh nguồn gốc đất ngõ đi thông qua bản đồ, cập nhật thông tin từ các cụ cao tuổi và hàng xóm làm căn cứ giải quyết. Với tài liệu đầy tính thuyết phục, thế là các gia đình đã vui vẻ tháo dỡ cổng ngõ rồi để gia đình ông T. đi chung ngõ.

Còn vụ việc giữa bà Phạm Thị L. tranh giành tiền giải phóng mặt bằng dự án với hai cậu con trai. Đến trước ngày chi trả tiền giải phóng mặt bằng dự án, ba mẹ con bà L. lại tiếp tục xảy ra tranh cãi gây mất ổn định cho khu dân cư khiến ông Dương cùng tổ hòa giải phải tuyên truyền, vận động, giải thích. Đến ngày lĩnh tiền, tổ hòa giải đã cùng ba mẹ con bà L. mang tiền về nhà rồi chứng kiến việc phân chia cụ thể, tranh cãi mới chấm dứt.

Với vụ ông Phạm Văn T. bức xúc vì nhiều lần anh Trần Văn H. ngang nhiên để thùng rác sang gần cổng nhà ông. Thế là giữa hai bên thường xuyên lời qua tiếng lại. Nhận được thông tin, ông Dương đã đến tận nhà hóa giải vụ việc với những lý lẽ đầy thuyết phục và quy định trong công tác bảo vệ môi trường. Sau nhiều giờ phân tích, anh H. đã hiểu rõ bản chất vấn đề và từ đó đến nay không dám để thùng rác sang gần nhà ông T. nữa.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Dương cho biết, điều khó nhất không chỉ là vận động các bên ngồi lại với nhau mà còn phải tìm được lý lẽ, căn cứ thuyết phục, có tình, có lý và đúng quy định. Trong những vụ tranh chấp đất đai, dân sự, khi các bên thường có tâm lý căng thẳng, nóng nảy, ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình, vì thế để tìm được tiếng nói chung sẽ rất vất vả.

“Vận động, thuyết phục các bên thì dễ nhưng dùng lý lẽ, căn cứ vừa hợp tình hợp lý, vừa đúng luật rất khó, nhất là đối với các vụ liên quan đến đất đai hay dân sự. Khi các bên căng thẳng, nóng nảy, ai cũng muốn phần mình, không nhường nhịn ai. Tuy nhiên, khi nhận đơn yêu cầu, chúng tôi đã họp và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nên khi tiến hành hòa giải có nhiều thuận lợi, kết quả là tỷ lệ hòa giải thành rất cao”, ông Dương chia sẻ.

Giữ hòa thuận trong khu dân cư

Theo ông Dương, mỗi vụ việc có nguyên nhân, hoàn cảnh khác nhau nên không thể áp dụng một cách hòa giải chung. Các thành viên trong tổ phải tìm hiểu kỹ sự việc, lắng nghe ý kiến của từng bên, đồng thời vận dụng kiến thức pháp luật và phong tục tập quán để phân tích, giải thích. Trong hoàn cảnh này, lời nói nhẹ nhàng, cách ứng xử linh hoạt, kiên trì phân tích lý lẽ thuyết phục.

“Trong quá trình hóa giải các vụ việc, tôi và các thành viên trong tổ hòa giải đã luôn gắn trách nhiệm của mỗi cá nhân lên hàng đầu khi tham gia giải quyết các vụ việc. Có như vậy, người trong cuộc mới dịu bớt để cùng nhau giải quyết ổn thỏa vụ việc”, ông Dương bộc bạch.

Sự gần gũi của Bí thư Chi bộ thôn Văn Trung Nguyễn Trung Chiến với người dân luôn giúp cho địa phương ngày một "trong ấm, ngoài êm". Ảnh: PV

Với ông Dương, một vụ hòa giải thành không đơn thuần là các bên đạt được thỏa thuận mà quan trọng hơn là giúp họ hiểu, thông cảm, không để mâu thuẫn tiến xã hơn làm ảnh hưởng đến quan hệ gia đình, hàng xóm. Bởi vậy, bên cạnh việc nắm vững quy định pháp luật, người làm công tác hòa giải còn phải có uy tín, sự chân thành và kiên trì trong vận động, thuyết phục.

Trên cương vị là cán bộ thôn, ông Dương luôn nhiệt tình với công việc chung. Còn với vai trò hòa giải viên, ông chủ động nắm bắt tình hình, kiên trì gặp gỡ, vận động các bên và tổ chức hòa giải các vụ việc phát sinh, góp phần mang lại sự yên vui trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Bằng uy tín của bản thân, sự chân thành, nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo, linh động trong công việc và hiệu quả mang lại từ những việc ông Phạm Trọng Dương đã làm, càng khiến người dân quý mến ông, thêm tin yêu vào cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Câu chuyện của ông Dương cũng phần nào cho thấy vai trò của những người trong cuộc làm công tác hòa giải ở cở sở. Không chỉ là nắm bắt tình hình, ngồi cùng các bên khi xảy ra mâu thuẫn mà còn góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp hoạt động hòa giải ở xã Thường Tín ngày càng đi vào nền nếp.

Từ những việc làm đầy trách nhiệm của ông Phạm Trọng Dương và tổ hòa giải ở thôn Văn Trung cho thấy, hiệu quả của công tác hòa giải không chỉ nằm ở số vụ việc được giải quyết thành công mà còn là ở những mối quan hệ được hàn gắn, tình làng nghĩa xóm được giữ ổn định, giúp cho cơ sở thôn ngày càng “trong ấm, ngoài êm”.