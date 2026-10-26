Trưởng thôn Văn Giáp tâm huyết với công tác hòa giải

Cách làm hiệu quả

Với vai trò là Trưởng thôn, căn cứ vào tình hình thực tế, ông Thư luôn trăn trở để có cách làm hiệu quả sao cho người dân dễ tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, ông đã chủ động lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của hội, đoàn thể cũng như trong buổi họp dân để tuyên truyền chủ trương, chính sách, luật hòa giải cơ sở.

Đối với những trường hợp ít tham gia, ông đến tận gia đình vào những thời gian thích hợp để tuyên truyền, vận động người dân. Được biết, không chỉ là người tích cực tham gia và luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của thôn, ông còn luôn tâm huyết với công việc hòa giải.

Ông Vũ Văn Thư, Trưởng thôn Văn Giáp chia sẻ thông tin với phóng viên. Ảnh: PV

Ông Thư chia sẻ, phải là người trong cuộc mới hiểu hết được cái khó trong việc vận động, hòa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống đời thường của người dân. Thực tế đôi khi có thể mâu thuẫn xảy ra chỉ vì lời ăn tiếng nói chưa vừa lòng nhau hàng ngày, hay là những khúc mắc trong gia đình với lý do ban đầu rất nhỏ nhưng sau lại thành vấn đề lớn.

Có những vụ việc nguyên do chỉ vì quan niệm sống, thói quen sinh hoạt khác nhau giữa các thế hệ trong gia đình, hàng xóm láng giềng vì tranh chấp nhỏ mà không giữ được bình tĩnh. Khi xảy ra vụ việc liên quan có đơn thư, không quản ngại thời gian, ông Thư luôn kịp thời tiến hành họp các thành viên của thôn, phân tích tình hình, tìm ra nguyên nhân từng vụ việc.

Qua đó, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và đích thân ông đến nhà làm công tác tư tưởng, giải thích vận động. Liên quan đến đoàn thể nào, ông khuyến khích đoàn thể đó cùng vào cuộc hòa giải. Trong suốt quá trình hòa giải, ông luôn kiên trì, gần gũi, lắng nghe nguyên vọng của người dân, giải thích vụ việc có lý, có tình trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Những trường hợp khó khăn, ông vận dụng nhờ đến người cao tuổi ở thôn, là trưởng các chi, ngành trong dòng họ để can thiệp, có tiếng nói tác động đến con cháu. Nhờ vậy các vụ tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra thời gian qua đã cơ bản được giải quyết dứt điểm tại cơ sở.

Tinh thần trách nhiệm cao

Với trường hợp liên quan đến tranh chấp đất đai, ông Thư cùng tổ hòa giải đi thực tế, tìm hiểu trên bản đồ địa chính, đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham khảo ý kiến cán bộ chuyên môn xác định vấn đề, sau đó tiến hành họp tổ hòa giải đưa ra phương án rồi mời các bên đến nhà văn hóa thôn tiến hành hòa giải.

Ông Vũ Văn Thư, Trưởng thôn Văn Giáp phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: PV

Còn đối với các vụ việc liên quan đến công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án, nhất là thời gian qua khi nhà nước tiến hành thu hồi đất thực hiện hàng loạt dự án xây dựng: Dự án đường Vành đai 4, dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, dự án mở rộng Trục không gian quốc lộ 1A…liên quan đến quyền lợi phân chia tài sản trên đất và tiền bồi thường đất khi bố mẹ đều đã mất.

Với hàng chục vụ việc từ đông người đến tranh chấp giữa các cá nhân đều được ông Thư cập nhật hồ sơ, giấy tờ, văn bản rồi nghiên cứu. Từ việc đến nhà các cá nhân, đến tổ chức mời các bên đối thoại lắng nghe và làm rõ đúng sai dựa trên căn cứ hồ sơ làm cơ sở hòa giải. Qua đó, từ đầu năm 2026 đến nay đã có hàng chục vụ việc ông Thư trực tiếp hòa giải thành công.

Ông Thư chia sẻ, để địa bàn luôn ổn định và bản thân hoàn thành nhiệm vụ, cá nhân mình cũng phải luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Như năm 2023, khi triển khai xây dựng đường giao thông của xóm, ông là người đầu tiên ủng hộ làm đường giao thông xóm 3.

Để quá trình làm đường đạt kết quả, ông Thư đã chủ động hiến 19m2 đất ở của gia đình để mở rộng đường. Sau khi ông Thư hiến đất, thế là nhiều người trong xóm cũng hiến đất theo. Cùng với đó, gia đình ông Thư còn chủ động góp tiền để các gia đình noi theo thực hiện xã hội hóa đóng góp tiền của làm đường giao thông.

Còn với vụ việc gia đình anh B. có người thân mất, không có ý định hỏa táng, một phần là gia đình đi xem giờ chôn cất. Sau khi nắm bắt tình hình, bằng cách giải thích khôn khéo, nhã nhặn của ông Thư đã giúp gia đình anh B. hiểu việc hỏa táng tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, đất đai, không ô nhiễm môi trường nên đã thực hiện hỏa táng cho người thân.

Cùng với đó, ông Thư còn tham gia hoà giải thành công một số vụ khác, như: Tuyên truyền, vận động 200 gia đình, cá nhân có 30ha đất nông nghiệp tại khu chuyển đổi mô hình sản xuất GPMB, bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội; vụ bà Dương Thị N. và ông Dương Viết L. ở ngõ Tây, xóm 3 tranh chấp ngõ đi chung…

Còn rất nhiều vụ việc khác ông Thư đã nỗ lực cùng tập thể thôn Văn Giáp làm tốt công tác hoà giải, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển mọi mặt.