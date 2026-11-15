Trưởng thôn trẻ người Dao đưa pháp luật đến gần hơn với người dân

Đổi mới cách tuyên truyền, chủ động hòa giải từ cơ sở

Ở thôn Nậm Rạng, xã Võ Lao (Lào Cai), Phùng Thừa Phú là một trong những trưởng thôn trẻ tuổi, được người dân quý mến bởi sự năng động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc chung. Sinh năm 2000, là người dân tộc Dao, trước khi đảm nhận nhiệm vụ trưởng thôn, anh từng giữ cương vị Phó Bí thư Đoàn xã Nậm Dạng (cũ), đồng thời kinh doanh một cửa hàng điện tử, điện lạnh.

Tháng 7/2026, anh Phú được tín nhiệm giao nhiệm vụ Trưởng thôn Nậm Rạng. Đây là dấu mốc mới, cũng đặt ra không ít thử thách đối với một cán bộ trẻ lần đầu đảm nhận công việc gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Thôn Nậm Rạng hiện có 1.337 nhân khẩu, trong đó khoảng 90% là đồng bào dân tộc Dao. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế từ lâm nghiệp. Sau sáp nhập, địa bàn thôn mở rộng, dân số tăng lên đáng kể, khiến khối lượng công việc của trưởng thôn cũng nhiều hơn trước.

“Trước đây, khi còn công tác Đoàn, tôi có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu đời sống và những khó khăn của bà con. Tôi nhận thấy địa bàn còn nhiều việc cần làm, nhất là trong phát triển kinh tế, giúp người dân thoát nghèo. Vì vậy, tôi quyết định nhận nhiệm vụ trưởng thôn với mong muốn đóng góp cho quê hương, vì lợi ích chung của cộng đồng”, anh Phú chia sẻ.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, khó khăn lớn nhất với anh là kinh nghiệm quản lý địa bàn và phương pháp tổ chức công việc. Địa bàn rộng, dân cư đông, trong khi tuổi đời còn trẻ, anh phải chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người từng đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, đồng thời tham gia các lớp tập huấn do chính quyền và các ngành chức năng tổ chức.

Anh Phú hướng dẫn bà con tích hợp dữ liệu số.

Không chỉ học hỏi qua thực tiễn, anh Phú còn tận dụng điện thoại thông minh, các nền tảng mạng xã hội và công nghệ số để tìm kiếm thông tin, cập nhật kiến thức, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động người dân.

Với phương châm muốn tuyên truyền hiệu quả thì trước hết phải gần dân, hiểu dân, anh Phú dành nhiều thời gian xuống từng hộ gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề người dân quan tâm. Từ đó, anh lựa chọn nội dung, cách thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện và nhận thức của từng nhóm đối tượng.

Thay vì chỉ phổ biến thông tin trong các cuộc họp thôn, trưởng thôn trẻ còn tận dụng mạng xã hội để thông báo những nội dung cần thiết, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Trong thiết kế pano, áp phích tuyên truyền, anh cũng bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần làm nội dung trực quan, sinh động hơn.

Ngoài công việc làm trưởng thôn, anh Phú còn bận rộn với cửa hàng điện tử điện lạnh của anh.

Các nội dung tuyên truyền được anh phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai thường xuyên, tập trung vào những vấn đề thiết thực trong đời sống như phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực gia đình và ngăn ngừa tình trạng tảo hôn.

Theo anh Phú, tuyên truyền pháp luật không thể chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản hay đọc những quy định khô khan. Người làm công tác ở cơ sở phải biết lựa chọn cách truyền đạt dễ hiểu, gắn với những tình huống cụ thể mà người dân có thể gặp trong cuộc sống.

“Bản thân tôi và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi nghĩ muốn vận động người dân thì trước hết mình và những người thân trong gia đình phải thực hiện tốt. Khi mình làm gương, lời tuyên truyền sẽ có sức thuyết phục hơn”, anh Phú chia sẻ.

Không chỉ tuyên truyền, vận động, anh Phú còn trực tiếp tham gia tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Một trong những vụ việc gần đây khiến anh nhớ nhất là trường hợp một cặp vợ chồng xảy ra xích mích kéo dài, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi hai người đã làm đơn đề nghị ly hôn.

Anh Phú tuyên truyền pháp luật tới người dân trong thôn.

Sau khi nắm bắt sự việc, anh cùng các thành viên tổ hòa giải đến gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của từng người, phân tích đúng sai, đồng thời vận động hai bên bình tĩnh, cùng nhìn nhận trách nhiệm và những vấn đề trong cuộc sống gia đình. Nhờ sự kiên trì, vụ việc được hòa giải thành công, hai vợ chồng quyết định rút đơn ly hôn, tiếp tục chung tay phát triển kinh tế gia đình.

“Làm trưởng thôn phải gần dân, sát dân, lắng nghe để hiểu bà con đang cần gì, vướng mắc ở đâu. Có như vậy, mình mới tìm được cách tuyên truyền và vận động phù hợp, nhất là với những vấn đề nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống gia đình, cộng đồng”, anh Phú cho biết.

Gắn trách nhiệm trưởng thôn với phát triển kinh tế, giảm nghèo

Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, anh Phú xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trưởng thôn. Bởi khi đời sống được cải thiện, người dân có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình, con cái và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Anh Phú cho biết, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn để về tuyên truyền pháp luật để về phổ biến lại cho bà con.

Tại Nậm Rạng, lâm nghiệp là hướng phát triển kinh tế chủ yếu của người dân. Những năm qua, thông qua các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, nhiều hộ đã có thêm điều kiện đầu tư trồng rừng, mở rộng diện tích cây quế. Từ những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, không ít gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo, có tích lũy và cải thiện cuộc sống.

Theo anh Phú, cây quế đang trở thành cây trồng chủ lực, tạo nguồn thu nhập quan trọng cho nhiều hộ gia đình trong thôn. Thời gian tới, anh mong muốn tiếp tục vận động người dân phát huy lợi thế lâm nghiệp, chủ động học hỏi kinh nghiệm sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, từng bước phát triển sinh kế bền vững.

Bên cạnh đó, anh còn tích cực vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những công việc tưởng chừng nhỏ như vận động hiến đất mở rộng đường, giữ gìn vệ sinh môi trường hay giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng đều được anh quan tâm, triển khai từ cơ sở.

Đảm nhận công việc trưởng thôn khi tuổi đời còn trẻ, anh Phú cũng phải tìm cách cân đối giữa nhiệm vụ chung và phát triển kinh tế gia đình. Ngoài công việc tại thôn, anh vẫn duy trì cửa hàng kinh doanh điện tử, điện lạnh. Để không ảnh hưởng đến công việc chung, anh chủ động sắp xếp thời gian, tranh thủ giải quyết công việc vào những khung giờ phù hợp, sẵn sàng có mặt khi người dân cần hỗ trợ.

Trưởng thôn Phùng Thừa Phú đang từng bước khẳng định vai trò của một đảng viên trẻ ở cơ sở. Sự năng động, tinh thần trách nhiệm và cách làm gần gũi với người dân đã góp phần đưa những chủ trương, chính sách đến gần hơn với đồng bào dân tộc Dao tại Nậm Rạng.

Anh Phú kỳ vọng, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia, sẽ tiếp tục tạo thêm nguồn lực để địa phương đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Khi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu và thực hiện đúng pháp luật, đồng thời có điều kiện phát triển kinh tế, những chuyển biến tích cực sẽ được tạo dựng bền vững ngay từ mỗi thôn, bản.