Bám bản, đưa chính sách giảm nghèo đến từng hộ dân

Giữa những nếp nhà người H’Mông nằm cheo leo trên đỉnh núi đá tai mèo Tà Han, cách trung tâm xã Nam Cường (tỉnh Thái Nguyên) gần 40km, Trưởng thôn trẻ Vừ A Ngài (sinh năm 1998) được bà con tin cậy bởi sự thẳng thắn, nói đi đôi với làm.

Trưởng thôn trẻ Vừ A Ngài ở thôn Tà Han, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên.

Trưởng thành từ chính gian khó của bản làng quanh năm mây mù, từng có quãng thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài từ tháng 4/2023 đến tháng 9/2024 trước khi trở về gánh vác việc thôn, Vừ A Ngài mang theo lối nghĩ thực tế, dứt khoát.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã Nam Cường, anh cùng chi bộ đang hằng ngày bám bản, đưa các chính sách hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 đến với 105 hộ dân.

Sau sáp nhập từ ba xã Xuân Lạc, Đồng Lạc và Nam Cường trước đây, xã Nam Cường có địa bàn rộng, núi non chia cắt và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt là xã khu vực III giai đoạn 2026-2030. Ngay từ đầu giai đoạn, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ phụ trách từng thôn bản, yêu cầu đưa các nguồn vốn hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi và đầu tư hạ tầng đến đúng người, đúng việc.

Cụ thể hóa chủ trương của xã ở cơ sở, Vừ A Ngài không nói lý thuyết chung chung mà trực tiếp đến từng nhà, tham gia các buổi họp bản để giải thích cặn kẽ từng chính sách, quy định hỗ trợ cho bà con dễ nắm bắt. Anh phân tích rõ quyền lợi đi đôi với trách nhiệm sử dụng đồng vốn đúng mục đích, giúp người dân tháo gỡ sự lúng túng về thông tin và tâm lý e ngại khi vay vốn làm ăn.

Làm trước để dân tin, bàn kỹ để dân theo

Ở vùng cao, bà con chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy hiệu quả. Hiểu điều đó, ngay khi từ nước ngoài trở về, thay vì giữ tiền tích lũy cho riêng mình, Vừ A Ngài bắt tay dựng chuồng trại nuôi lợn thịt quy mô trên 10 con mỗi lứa, kết hợp thâm canh khoảng 1.000m² ruộng.

Đặc biệt, khi kinh tế gia đình vẫn còn nhiều vất vả, anh đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để nhường phần hỗ trợ của Nhà nước cho những gia đình khó khăn hơn trong bản.

Tiên phong phát triển kinh tế, anh Vừ A Ngài đầu tư nuôi lợn thịt quy mô trên 10 con mỗi lứa.

Sự gương mẫu, thẳng thắn và chăm chỉ làm ăn ngay trên mảnh đất quê hương giúp lời nói của người trưởng thôn trẻ thêm phần tin cậy mỗi khi đứng ra vận động cộng đồng.

Quan điểm làm gương để dân tin của người trưởng thôn trẻ được thể hiện rõ ngay từ những dòng chữ mộc mạc trong lá đơn tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo gửi Ủy ban Nhân dân xã: "Mặc dù gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bản thân thấy mình cần đóng góp cho thôn bản cũng như xã nhà phát triển ngày càng tốt hơn..."

Từ suy nghĩ giản dị ấy, bước vào giai đoạn 2026-2030, anh cùng chi bộ và các đoàn thể trong thôn tiếp tục kiên trì đi từng nhà bàn cách sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, vận động thanh niên đi xuất khẩu lao động có định hướng, còn người ở nhà tập trung phát triển chăn nuôi, trồng trọt để từng bước nâng cao thu nhập.

Thử thách lớn đối với thôn Tà Han là giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai cuối năm 2024, khi hoàn lưu bão số 3 (Yagi) gây sạt lở nghiêm trọng khiến hơn 20 hộ dân mất nhà cửa. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước, sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và chính quyền địa phương, khu tái định cư Tà Han cùng hệ thống điện lưới, cầu Tà Han và tuyến đường kết nối sang Tuyên Quang từng bước hoàn thiện.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Nam Cường về việc giúp bà con ổn định sinh kế lâu dài sau tái định cư, Vừ A Ngài cùng chi bộ thôn rà soát hoàn cảnh từng gia đình để vận động phù hợp.

Với những hộ có lao động trẻ, anh phối hợp với cán bộ chuyên môn của xã thông tin kịp thời về các chương trình tuyển dụng, lấy chính trải nghiệm của bản thân để thuyết phục thanh niên mạnh dạn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đến cuối năm 2026, Tà Han đã có gần 40 lao động trẻ làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Romania. Khoản thu nhập gửi về không chỉ giúp nhiều gia đình trả nợ, dựng nhà kiên cố, mua sắm vật tư sản xuất mà còn góp phần thay đổi nếp nghĩ trong bản, đẩy lùi dần tình trạng tảo hôn, sinh đông con và học sinh bỏ học.

Với các hộ ở lại bám đất, bám nương, anh vận động bà con chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch cho đàn vật nuôi, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trên nương đồi để chăn nuôi, trồng trọt có tính toán đầu ra. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của xã và cách làm gần gũi, thiết thực từ trưởng thôn, từ một bản từng có trên 95% hộ nghèo, đến cuối năm 2026 toàn thôn Tà Han giảm xuống còn 58 hộ và 13 hộ cận nghèo (trong tổng số 105 hộ).

Trưởng thôn Vừ A Ngài vận động người dân chung tay mở đường, cải thiện điều kiện đi lại cho các hộ ở khu vực còn nhiều khó khăn.

Anh Vừ A Ngài chia sẻ: "Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đời sống người dân Tà Han từng bước cải thiện, nhưng hiện vẫn còn nhiều tuyến đường chưa được bê tông hóa nên việc đi lại gặp nhiều trở ngại. Do bà con chủ yếu làm nông nghiệp, kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt còn ít và chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật, chúng tôi mong muốn tới đây sẽ có thêm các lớp tập huấn kỹ thuật cùng nguồn hỗ trợ về con giống, vật nuôi để người dân tạo dựng sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững."

Nhân rộng cách làm từ cơ sở

Ở góc độ điều hành tại địa phương, thực tiễn triển khai các chương trình giảm nghèo tại xã Nam Cường cho thấy rõ vai trò hạt nhân của đội ngũ cán bộ thôn bản trong việc khơi thông tư tưởng cho người dân.

Ông Trần Đức Trung Thiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường đánh giá: "Việc Trưởng thôn Vừ A Ngài và Bí thư Chi bộ thôn Tà Han tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo là hành động nêu gương thiết thực, có sức lan tỏa lớn, góp phần phá bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại trong đồng bào vùng cao khi địa bàn xã sau sáp nhập mở rộng hơn, đặt ra nhiều yêu cầu mới.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, xã tiếp tục lấy đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn và người có uy tín làm hạt nhân nòng cốt để nhân rộng điển hình; rà soát thế mạnh từng vùng phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn bản địa, gà đen; thống kê lao động để đào tạo nghề, kết nối việc làm và xuất khẩu lao động; đồng thời bình xét hộ nghèo công khai, minh bạch, phân bổ nguồn lực đúng đối tượng nhằm giảm nghèo bền vững."

Từ câu chuyện ở bản vùng cao Tà Han, có thể thấy thước đo bền vững nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 không chỉ nằm ở nguồn vốn đầu tư hay những công trình hạ tầng mới mở, mà ở sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của từng hộ dân.

Khi chủ trương quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cơ sở được chuyển hóa bằng sự tận tụy, gương mẫu từ những việc làm cụ thể của người trưởng thôn như anh Vừ A Ngài, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ thực sự bén rễ, góp phần cùng tỉnh Thái Nguyên tạo chuyển biến thực chất trong công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn./.