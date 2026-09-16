Trưởng thôn Hà Mòn 5 và 'hạt nhân xanh' gieo niềm tin từ cơ sở

Trong công cuộc xây dựng Đảng và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, những mô hình thực tiễn, câu chuyện “người thật, việc thật” có ý nghĩa thiết thực. Hành trình vượt khó, phát triển kinh tế và hỗ trợ người dân địa phương của anh Vũ Xuân Trường là một trường hợp như vậy.

Anh Vũ Xuân Trường bên vườn cà phê của gia đình tại thôn Hà Mòn 5, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Người đảng viên trẻ với khát vọng làm giàu

Một ngày đầu tháng 9, cao nguyên Đăk Hà đón chúng tôi bằng những cơn mưa bất chợt. Giữa bạt ngàn sắc xanh của thủ phủ cà phê đang mùa kết trái, điểm xuyết bởi những tán bưởi, bơ, sầu riêng trĩu quả, anh Vũ Xuân Trường (sinh năm 1987, Trưởng thôn Hà Mòn 5, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ, chân chất của người con lớn lên từ vùng đất đỏ bazan.

Nhìn vào cơ ngơi bề thế của gia đình anh Trường ngày hôm nay, ít ai hình dung được hành trình gian truân mà người đảng viên trẻ này đã đi qua để chạm tay vào “quả ngọt”.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Trường cho biết: Năm 2009, sau khi lập gia đình và tách hộ, tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi chỉ là cái tên trong danh sách “hộ nghèo” của địa phương. Không đất sản xuất, không vốn nên hai vợ chồng dắt díu nhau đi làm thuê cuốc mướn khắp nơi để mưu sinh qua ngày.

Sau gần 6 năm chắt bóp, tằn tiện từng đồng tiền công mồ hôi nước mắt, vợ chồng tôi mới mua nổi 1.000m² đất nông nghiệp để sản xuất. Thế nhưng, mảnh đất nhỏ ấy vẫn chưa đủ để giúp gia đình anh bứt phá khỏi cái nghèo đeo bám.

Anh Trường bên mô hình trồng xen canh và nuôi trồng của gia đình

“Bước ngoặt thay đổi số phận đến với gia đình anh vào năm 2015. Được chính quyền địa phương trao “chìa khóa” cơ hội thông qua nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế”, anh Trường cho biết. Có vốn làm bệ phóng, anh dồn toàn bộ số tiền tích lũy bấy lâu để gom mua 2,2ha đất để trồng cà phê.

Không chọn lối mòn canh tác độc canh rủi ro, anh chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, trồng xen canh thêm bưởi, sầu riêng, bơ và mắc ca. Nhờ bàn tay chăm sóc cần mẫn, vườn cây ăn quả kết hợp cà phê bắt đầu cho trái chín, mang về nguồn lợi nhuận ổn định hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Không dừng lại ở việc đủ ăn, đủ mặc, người đảng viên ấy luôn trăn trở tìm cách tối ưu hóa giá trị trên cùng một diện tích đất. Nhận thấy không gian dưới tán cây ăn quả là lý tưởng để nuôi ong, năm 2021, anh Trường mạnh dạn dốc vốn mua 50 đàn ong mật về nuôi thử nghiệm.

Để làm chủ kỹ thuật, anh chủ động liên kết với các hộ nuôi ong trong vùng thành lập Tổ nuôi ong xã Đăk Hà, cùng nhau chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm. “Trời không phụ công người có chí”, sau 4 năm vừa nuôi vừa tự nhân giống, đến nay anh Trường đã sở hữu “đại bản doanh” lên tới hơn 300 đàn ong mật.

Đều đặn mỗi năm, dòng mật ngọt từ vườn nhà mang lại cho anh 1 tấn mật ong, có lúc lên đến 1,5 tấn mật ong nguyên chất và 660kg phấn hoa. Sau khi trừ sạch mọi khoản chi phí, riêng nguồn thu từ ong đã mang lại cho gia đình anh khoản lãi ròng hơn 300 triệu đồng. Tổng hòa các nguồn thu nhập từ mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng tổng hợp, mức lợi nhuận thực tế của gia đình anh Trường hiện đã cán mốc 500 triệu đồng/năm.

Anh Trường Chia sẽ kinh nghiệp nuôi ong dưới tán cây vườn cho bà con

Ao cá giữa vườn góp phần tăng thu nhập cho kinh tế gia đình anh Trường

Từ một hộ nghèo “chạm đáy”, anh Trường đã đưa gia đình vươn lên thành hộ khá giả, sở hữu mô hình kinh tế kiểu mẫu tại địa phương. Đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày 14.11.2019, anh Vũ Xuân Trường luôn khắc ghi lời thề dưới cờ Đảng về vai trò tiên phong, nêu gương.

Khi dân cần, đảng viên có mặt

Trở thành hộ khá giả, người đảng viên trẻ ấy không chọn cách giữ “bí kíp” làm giàu cho riêng mình. Với anh Trường, triết lý sống rất đơn giản: Mình thoát nghèo mà bà con quanh mình còn khổ thì vai trò nêu gương của người đảng viên chưa trọn vẹn.

Nghĩ là làm, anh chủ động mở lòng, biến khu vườn của mình thành “lớp học không bục giảng”. Bất kể ai trong vùng tìm đến học hỏi, anh đều sẵn sàng cầm tay chỉ việc, tận tình hỗ trợ từ con giống đến kỹ thuật nuôi ong, làm đất.

Đứng bên vườn cây ăn quả đang kỳ cho trái, ông Nguyễn Thanh Hà, một người dân trong thôn Hà Mòn 5, không giấu được sự cảm kích: “Nhờ anh Trường nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm trồng xen canh và nuôi ong, gia đình tôi mới mạnh dạn đập bỏ nếp nghĩ cũ, cách làm cũ. Nhìn khu vườn cho hiệu quả kinh tế vượt trội như hôm nay, tôi thầm biết ơn anh Trường - một người đảng viên thực sự của nhân dân!”

Cái tình, cái tâm của anh Trường cứ thế thầm lặng bén rễ vào lòng dân. Sống cạnh nhà anh, bà Hà Thị Sinh xúc động bộc bạch: “Cậu Trường chăm chỉ, tốt bụng lắm. Cứ thấy bà con lối xóm gặp khó là cậu ấy xắn tay vào giúp ngay không nề hà, ở đây từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng quý mến, tin tưởng”.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", anh Trường thường xuyên tham gia các hội thi do địa phương tổ chức

Không chỉ là một “bệ đỡ” cho bà con phát triển kinh tế, anh Vũ Xuân Trường còn gánh vác trọng trách là Trưởng thôn Hà Mòn 5 và Đội trưởng Dân quân thôn với sự tinh nhuệ và quả cảm.

Trong đợt huấn luyện dân quân năm 2025, anh xuất sắc giành danh hiệu chiến sĩ giỏi, trở thành “lá chắn” vững chắc giữ gìn bình yên cho từng cung đường, thôn xóm trên địa bàn. Từ những giọt máu đào hiến dâng trong phong trào tình nguyện cho đến các chiến dịch an sinh xã hội tại địa phương, dấu chân của người đảng viên trẻ này chưa bao giờ vắng mặt.

Nhận xét về người đồng chí, Trưởng thôn Hà Mòn, ông Hoàng Văn Dân - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hà Mòn 5 khẳng định chắc nịch: “Đất này không thiếu gương làm kinh tế giỏi, nhưng đảng viên, Trưởng thôn Vũ Xuân Trường là một điển hình đặc biệt tiêu biểu. Mô hình của đồng chí Trường không chỉ dừng lại ở những con số thu nhập trăm triệu, mà giá trị lớn hơn cả là vai trò nêu gương, là “ngòi nổ” tạo sức lan tỏa, bồi đắp niềm tin lớn trong cộng đồng dân cư”.

Sự nỗ lực bền bỉ của anh Vũ Xuân Trường đã được ghi nhận bằng những phần thưởng xứng đáng, tiêu biểu như: Bằng khen nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi và Giấy khen Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” liên tục giai đoạn 2021-2025 của Đảng ủy xã Đăk Hà.

Bên cạnh đó, anh còn được Chủ tịch UBND xã Đăk Hà tặng nhiều giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (2020-2025), phong trào hiến máu tình nguyện (2024) và công tác huấn luyện dân quân (2025).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Lời dạy ấy đến nay vẫn là “kim chỉ nam” cho công tác xây dựng Đảng và là vũ khí sắc bén để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong bối cảnh các thế lực phản động luôn tìm mọi cách lợi dụng sơ hở, hạn chế của một bộ phận cán bộ để xuyên tạc, hạ thấp uy tín và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thì câu chuyện vượt khó vươn lên của những đảng viên như Vũ Xuân Trường chính là lời đáp trả đanh thép nhất bằng thực tiễn.

Bằng hành động thay cho lời nói, anh Trường đã chứng minh tính đúng đắn, nhân văn của các chủ trương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Việc anh tận tâm giúp đỡ bà con lối xóm cùng thoát nghèo đã thắt chặt sợi dây đại đoàn kết, củng cố niềm tin sắt son của Nhân dân đối với tổ chức Đảng tại cơ sở.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và uy tín là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn tại thôn Hà Mòn 5 cho thấy, khi mỗi đảng viên thực sự là một “đầu tàu” gương mẫu, “nói đi đôi với làm”, gần dân và hết lòng vì dân, thì mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng đều được đồng thuận đón nhận.

Rõ ràng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những lý luận cao siêu, xa rời thực tế hay là nhiệm vụ riêng của các cơ quan chuyên trách. Công tác ấy được vun đắp từ chính những hành động bình dị của những “hạt nhân niềm tin” ở cơ sở. Những “hạt giống đỏ” như Trưởng thôn Vũ Xuân Trường đang ngày đêm bén rễ sâu vào lòng Nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng ngay từ địa bàn cơ sở - nơi bắt đầu của mọi thắng lợi cách mạng.