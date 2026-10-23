Trưởng thôn Điền Hòa Cát (xã Hát Môn): Khơi sức dân xây dựng quê hương

Đóng góp vào kết quả đó, Trưởng thôn Hoàng Thị Hiên là người gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân xây dựng quê hương.

Chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp ở Điền Hòa Cát. Ảnh: NM

Người trưởng thôn tận tâm

Là Phó Trưởng thôn Tam Hiệp 6 (trước khi sáp nhập thôn) và là Trưởng thôn Điền Hòa Cát (hiện nay), chị Hoàng Thị Hiên luôn tìm cách đưa những chủ trương xây dựng nông thôn mới vào cuộc sống bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Một trong những việc làm được người dân ghi nhận là vận động các hộ gia đình thay đổi thói quen thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Năm 2023, nhận thấy tình trạng người dân để rác ngoài ngõ mất vệ sinh, chị Hiên đã vận động xã hội hóa, khuyến khích mỗi gia đình trang bị một thùng đựng rác. Khi chủ trương nhận được sự đồng thuận, 350 chiếc thùng rác được mua và chuyển đến các hộ dân. Trên thùng in dòng chữ “Làng Đại Điền”, vừa thuận tiện nhận diện, vừa nhắc nhở người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Với những gia đình khó khăn chưa có điều kiện mua thùng rác, chị Hiên dùng tiền cá nhân hỗ trợ để mọi nhà đều có thể thực hiện.

Cũng trong dịp này, chị tiếp tục trích hơn 2 triệu đồng tiền lương Phó trưởng thôn để mua 70kg túi ni-lông tự phân hủy, tặng mỗi hộ 0,5kg. Chị hướng dẫn người dân lót túi vào thùng, buộc kín trước khi đưa rác đến điểm tập kết, hạn chế nước rác chảy ra đường, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đến nay, những chiếc thùng rác được đặt tại khuôn viên làng Đại Điền vẫn được người dân sử dụng, bảo quản tốt.

Trưởng thôn Điền Hòa Cát Hoàng Thị Hiên tham gia cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên làng. Ảnh: NM

Từ cách làm đó, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được duy trì và tổ chức nền nếp. Chị Hiên tận dụng các nhóm thông tin của thôn, nhóm hội đoàn thể, nhóm dưỡng sinh người cao tuổi, nhóm dân vũ để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Ví như, những người thường xuyên đến khuôn viên làng tập thể dục sẽ mang theo chổi để quét dọn, vệ sinh.

Những người không có điều kiện tham gia tập trung thì chủ động làm sạch khu vực trước nhà mình. Cách vận động linh hoạt, phù hợp với sinh hoạt của từng nhóm dân cư giúp việc giữ gìn vệ sinh môi trường trở thành trách nhiệm chung. Năm 2025, thôn Tam Hiệp 6 đạt giải Nhất cuộc thi “Sáng, xanh, sạch, đẹp” do xã Hát Môn phát động.

Sau khi sáp nhập thôn (tháng 7-2026), việc gắn kết cộng đồng, tạo sự đồng thuận giữa người dân hai thôn cũ cũng được chị Hiên quan tâm. Dịp Tết Trung thu năm 2026, thôn vận động xã hội hóa được hơn 40 triệu đồng để tổ chức chương trình cho thiếu niên, nhi đồng. Không chỉ tạo sân chơi cho trẻ em, chương trình còn trao quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn và gửi quà đến từng gia đình.

Chị Hiên chia sẻ: “Trước đây, mỗi thôn tổ chức Tết Trung thu riêng. Năm đầu tiên sau sáp nhập, việc tập hợp người dân cùng tổ chức hoạt động chung là dịp để các gia đình thêm gần gũi, tăng cường sự gắn bó, cùng xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng mới. Và sự kiện này thôn đã tổ chức rất thành công”.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tái chế gây quỹ tại khuôn viên làng Đại Điền. Ảnh: NM

Bên cạnh giữ gìn môi trường, chị Hiên còn hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Điền Hòa Cát vẫn còn diện tích sản xuất nông nghiệp, vì vậy, chị mong muốn hỗ trợ một số hộ thử nghiệm mô hình nuôi cá rô đồng, nuôi ốc; đồng thời tạo điều kiện để hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố với lãi suất ưu đãi, phát triển sản xuất, đưa thực phẩm sạch ra thị trường.

Nông thôn ngày một giàu đẹp

Thôn Điền Hòa Cát được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Tam Hiệp 5 và Tam Hiệp 6, với hơn 1.000 hộ dân. Theo Trưởng thôn Hoàng Thị Hiên, tên gọi Điền Hòa Cát gắn với vùng đất có nhiều diện tích canh tác, nổi tiếng với hạt gạo ngon.

Từ nguồn nguyên liệu sẵn có, người dân phát triển nghề làm bánh đa, bánh đúc, mì gạo. Bên cạnh đó, nghề giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm như giò, chả, lợn khô, bò khô cũng khá phát triển. Đặc biệt, sản phẩm cà ngâm tương, còn gọi là cà dầm tương, đã được công nhận OCOP, trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những năm gần đây, thôn còn phát triển nghề may công nghiệp, tạo việc làm cho nhiều hộ dân.

Gắn với xây dựng nông thôn mới, những năm qua, thôn Điền Hòa Cát đã được các cấp quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ. Đường giao thông được cứng hóa, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng được quan tâm xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Duy trì kết quả đạt được, thôn tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và củng cố tình làng, nghĩa xóm.

Chi hội Phụ nữ thôn Đại Điền bán thế liệu từ "ngôi nhà xanh" gây quỹ giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Ảnh: NM

Chi hội Phụ nữ thôn đang thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh” tại khuôn viên làng Đại Điền nhằm vận động người dân phân loại rác tại nguồn, thu gom vật liệu có thể tái chế như lon bia, hộp nhựa, bìa giấy để bán gây quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn.

Theo Chi hội trưởng Trần Thị Thanh, sau khoảng 4 tháng triển khai, mô hình đã tổ chức bán phế liệu 4 lần. Số tiền thu được tuy không lớn nhưng được tích lũy để giúp đỡ những trường hợp cần hỗ trợ. Trước đó, chi hội đã hỗ trợ một hội viên có hoàn cảnh khó khăn mua thẻ bảo hiểm y tế trị giá hơn 1,3 triệu đồng.

Cùng với mô hình “Ngôi nhà xanh”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì thông qua hoạt động quét dọn đường làng, ngõ xóm, chăm sóc đường hoa và vệ sinh khu vực công cộng. Các hội viên được chia thành 8 nhóm để tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường sống.

Trong công tác an sinh xã hội, Ban Công tác Mặt trận thôn triển khai mô hình “Hũ gạo nhân ái”, hướng tới hỗ trợ thường xuyên những gia đình còn khó khăn. Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đỗ Công Viên cho biết, hiện có 5 hộ được hỗ trợ, mỗi hộ 10kg gạo mỗi tháng. Nguồn gạo được vận động từ sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. “Việc duy trì hỗ trợ hằng tháng nhằm giúp các gia đình có thêm điểm tựa, từng bước ổn định cuộc sống”.

Với sự chung sức của nhân dân, sự phối hợp của các đoàn thể và vai trò nòng cốt của trưởng thôn, những kết quả đạt được là nền tảng để địa phương tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, môi trường sống văn minh, đời sống người dân ngày càng được cải thiện đóng góp vào thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội