Trưởng thôn 9x người Mông năng động, nhiệt huyết

Bằng những việc làm thiết thực và sự gần gũi, trách nhiệm, Trưởng thôn Tráng A Giả đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, từng bước nâng cao đời sống, xây dựng thôn ngày càng khởi sắc.

Nà Nheo là thôn đặc biệt khó khăn của xã Khánh Yên, với 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Địa hình chủ yếu là đồi núi, diện tích đất canh tác không nhiều, đời sống của người dân vẫn phụ thuộc phần lớn vào sản xuất nông - lâm nghiệp.

Trước thực tế đó, công việc của trưởng thôn không chỉ là triển khai các chủ trương, chính sách đến với người dân, mà còn phải sâu sát cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng và cùng bà con tìm hướng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Với Tráng A Giả, để người dân tin tưởng và làm theo, trước hết bản thân phải gương mẫu. Những năm qua, anh tích cực phát triển kinh tế gia đình, chủ động chăn nuôi trâu, lợn, kết hợp đào ao thả cá và phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ mô hình kinh tế nhỏ, gia đình anh từng bước ổn định cuộc sống. Đến nay, ngôi nhà được xây dựng khang trang, gia đình anh Giả cũng là một trong số các hộ có thu nhập khá của thôn.

Anh Tráng A Giả - Trưởng thôn Nà Nheo, xã Khánh Yên chia sẻ: "Với vai trò trưởng thôn, tôi luôn xác định phải gương mẫu, đi đầu, làm trước để bà con thấy hiệu quả và tin tưởng. Khi những việc mình làm mang lại kết quả thực tế, việc tuyên truyền, vận động người dân sẽ thuận lợi hơn".

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, Tráng A Giả còn dành nhiều thời gian cho những công việc gắn trực tiếp với đời sống của người dân trong thôn. Để đưa các chủ trương đến với người dân, anh luôn gần gũi, kiên trì, thường xuyên đến từng hộ, gặp gỡ, trao đổi và nắm tình hình.

Anh tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh; không tảo hôn, không mắc tệ nạn xã hội. Những nội dung này được lồng ghép trong các buổi họp thôn và qua những lần gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi gia đình đối với cộng đồng.

Cách đây 10 năm, Nà Nheo heo hút giữa núi rừng, nơi những tuyến đường quanh co, cách trở khiến hành trình đến với trung tâm xã còn lắm gian nan. Không điện, không sóng điện thoại, chuyện thiếu đói mỗi khi giáp hạt vẫn xảy ra.

Đến Nà Nheo hôm nay, dễ dàng nhận thấy sự đổi thay rõ rệt. Những ngôi nhà kiên cố, ruộng lúa, nương ngô xanh ngát, trẻ em được tới trường đầy đủ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn cũng ngày càng được nâng lên. Toàn thôn chỉ còn 7 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo. Thành quả đó có sự đóng góp của những ngày không quản ngại nắng mưa, gần dân, lắng nghe dân của anh Tráng A Giả.

Ông Tráng A Dê ở thôn Nà Nheo cho biết: "Trưởng thôn Tráng A Giả luôn nỗ lực vì người dân trong thôn. Chúng tôi tin tưởng, đồng tình với những việc anh đang làm và cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, giữ vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống".

Suốt 7 năm đảm nhiệm vai trò trưởng thôn, anh Tráng A Giả luôn sâu sát cơ sở, kiên trì tuyên truyền, vận động và cùng người dân tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống. Với anh Giả, làm trưởng thôn không chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở, có trách nhiệm trước cộng đồng, mà còn là cơ hội đồng hành, sẻ chia và góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.