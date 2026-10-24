Trường Thiếu sinh quân miền Trung: Gieo mầm yêu thương từ những ngày đầu

Sau giờ học, khu đất gần hội trường lại rộn ràng tiếng cuốc, xẻng. Người xới đất, người lên luống, người nhổ cỏ, tưới rau. Những đôi tay vốn quen với trang sách, bảng đen nay cùng lấm đất, nâng niu từng mầm xanh. Không khí lao động khẩn trương mà ấm áp, thể hiện tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, chung tay xây dựng đơn vị của thầy và trò. Với họ, xây dựng Nhà trường không chỉ bắt đầu từ những công trình lớn mà còn được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày.

Sau giờ học, giáo viên cùng học sinh chăm sóc vườn rau.

Đối với học sinh thiếu sinh quân, hoạt động tăng gia sản xuất không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn là bài học thực tế sinh động. Qua từng công việc, các em hiểu hơn giá trị của sức lao động, rèn luyện tính kiên trì, tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm với tập thể. Cũng từ những luống rau, tình cảm thầy trò thêm gắn bó; những lời hướng dẫn, nhắc nhở của thầy cô được cụ thể hóa bằng hành động, giúp các em hình thành thói quen lao động, tinh thần tự giác và ý thức xây dựng môi trường học tập, rèn luyện nền nếp.

Qua tăng gia, sản xuất không những rèn luyện cho em các kỹ năng trồng trọt mà còn tăng thêm mối đoàn kết.

Những luống rau còn đang lên xanh, khu vườn tăng gia chưa phủ kín màu xanh như mong muốn, nhưng kết quả bước đầu đã cho thấy sự chuyển biến tích cực. Đó là tinh thần không ngại khó, không ngại khổ; là sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong từng phần việc. Từ những khoảng đất còn trống, màu xanh đang dần được vun trồng, góp phần xây dựng Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung ngày càng xanh, sạch, đẹp, chính quy, nền nếp.

Những luống rau bắt đầu nảy mầm, được chăm sóc chu đáo.

Chia sẻ về những khó khăn trong những ngày đầu thành lập đơn vị, Trung tá Bùi Ngọc Tuân, Trợ lý Hậu cần - Kỹ thuật Phân hiệu 2, cho biết: “Khi mới thành lập, Phân hiệu còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức sinh hoạt, học tập… Để từng bước vượt qua khó khăn, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đã cùng chung sức, đồng lòng, bắt tay vào làm từ những công việc giản dị nhất.

Sau mỗi giờ học, thầy cô và học sinh tổ chức tăng gia sản xuất: Người cuốc đất, người lên luống, người trồng cây, chăm rau... Điều đáng quý không chỉ là cảnh quan Nhà trường từng ngày thêm xanh, sạch, đẹp mà còn là tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và tình yêu mái trường được bồi đắp qua từng việc làm. Chúng tôi mong rằng, từ những việc nhỏ hôm nay, thầy và trò sẽ tiếp tục góp sức xây dựng nhà trường ngày càng chính quy, xanh tươi, trở thành mái trường thân thương, nơi các em yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành”.

Những luống hành đầu tiên bắt đầu bén rễ, nảy mầm.

Từ những luống rau đầu tiên, màu xanh của sự sống đang dần lan tỏa trong khuôn viên Nhà trường. Mỗi mầm cây lớn lên là kết quả của sự chung tay, góp sức; mỗi buổi lao động sau giờ học cũng là dịp để thầy và trò thêm thấu hiểu, gắn bó. Những việc làm bình dị ấy đang góp phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính kỷ luật, tinh thần tập thể và trách nhiệm. Đó cũng là nền tảng để học sinh thiếu sinh quân rèn luyện ý chí, bồi đắp tình yêu mái trường, nuôi dưỡng quyết tâm học tập, phấn đấu và trưởng thành.