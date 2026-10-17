Trương Thế Vinh nói gì sau khi bị bắt gặp ngồi cùng Trâm Anh giữa nghi vấn hẹn hò?

Trương Thế Vinh và Trâm Anh một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận khi hình ảnh cả hai xuất hiện cùng nhau tại một quán ăn được lan truyền trên mạng xã hội. Dù chưa công khai xác nhận mối quan hệ, hai diễn viên từ lâu đã vướng nghi vấn hẹn hò, khiến mỗi lần xuất hiện chung đều nhận được sự quan tâm của khán giả. Thông tin trên Phụ Nữ Mới.

Trong đoạn clip đang được chia sẻ, Trương Thế Vinh dùng bữa cùng nhóm bạn. Một cô gái có ngoại hình được cư dân mạng nhận xét giống Trâm Anh ngồi cạnh nam diễn viên. Khi lọt vào ống kính, cô gái cúi mặt và đưa tay che mặt, tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều người thích thú. Trong lúc đó, Trương Thế Vinh còn được người hâm mộ trêu ghẹo, đề nghị hát ca khúc Tình yêu hoa gió.

Sau khi hình ảnh gây chú ý, nam diễn viên đăng tải dòng trạng thái: “Hôm qua đang say... Ngại ghê”, kèm biểu tượng thể hiện sự ngượng ngùng. Bài đăng nhanh chóng thu hút bình luận của cư dân mạng, trong đó nhiều người nhắc đến khoảnh khắc anh xuất hiện cùng Trâm Anh. Tuy nhiên, Trương Thế Vinh không trực tiếp đề cập đến nữ diễn viên hay xác nhận ý nghĩa của dòng trạng thái. Thanh Niên Việt cho hay.

Trước đó, tin đồn tình cảm giữa hai người nhiều lần xuất hiện sau khi họ cùng tham gia phim Cây táo nở hoa. Cư dân mạng từng chú ý đến những lần cả hai gặp gỡ, chơi pickleball hoặc xuất hiện tại các địa điểm được cho là trùng thời điểm. Một số bài đăng trên mạng xã hội cũng được đưa ra làm căn cứ suy đoán, song những chi tiết này chưa đủ để khẳng định họ đang yêu nhau.

Đáng chú ý, vào tháng 9/2026, một bài đăng của Trâm Anh về chiếc bánh kem kỷ niệm 6 năm khiến cư dân mạng tiếp tục bàn tán. Một số người cho rằng hình ảnh đi kèm có nét tương đồng với Trương Thế Vinh, nhưng cả hai chưa lên tiếng xác nhận suy đoán này.

Hiện tại, điều khiến khán giả quan tâm vẫn là động thái mới nhất của nam diễn viên sau lần xuất hiện cùng Trâm Anh. Khi người trong cuộc chưa xác nhận, những thông tin về mối quan hệ giữa hai người vẫn nên được nhìn nhận ở mức nghi vấn.