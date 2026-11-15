Trường THCS và THPT Quan Lạn, TP Quảng Ninh kỷ niệm 20 năm thành lập

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THCS và THPT Quan Lạn.

Trải qua 20 năm, từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn, nhà trường từng bước trưởng thành, trở thành địa chỉ giáo dục quan trọng của khu vực biển đảo. Những ngày đầu thành lập, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên còn nhiều khó khăn; giao thông cách trở khiến việc dạy và học gặp không ít trở ngại.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo đặc khu Vân Đồn trao tặng Bằng khen cho tập thể, cán bộ, giáo viên có nhiều thành tích trong 20 năm xây dựng và phát triển.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương cùng tâm huyết của nhiều thế hệ nhà giáo, nhà trường từng bước được đầu tư, nâng cấp. Khuôn viên hiện rộng hơn 23.223m², hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú được hoàn thiện. Tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất qua hai giai đoạn hơn 110 tỷ đồng. Năm 2022, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đặc biệt, từ năm học 2023–2024, trường tiếp nhận học sinh THPT từ 5 đảo thuộc đặc khu Vân Đồn, mở rộng cơ hội học tập cho con em vùng biển đảo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng. Chi bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Năm học 2025–2026, tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đều đạt 100%; học sinh giành 4 giải cấp tỉnh, 3 giải cấp đặc khu. Toàn trường có 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 11 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm học 2026–2027, trường có 546 học sinh với 15 lớp.

Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát huy những kết quả đạt được, bước vào giai đoạn mới, Trường THCS và THPT Quan Lạn xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua.

Trong công tác giáo dục, nhà trường tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác học liệu số và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, có kiểm soát trong hoạt động dạy và học. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương và sáng tạo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Quảng Ninh tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy.

Với đặc thù là trường học phục vụ học sinh đến từ nhiều đảo, nhà trường tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng quản lý, chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt nội trú, nhất là đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ giáo dục, bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, UBND TP Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường cùng các cán bộ, giáo viên có nhiều thành tích trong 20 năm xây dựng và phát triển.