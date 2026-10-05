Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức Ngày hội Sách năm 2026

Các đội tham gia phần thi về kiến thức văn học, xã hội trong khuôn khổ chương trình.

Tại Chương trình, các học sinh nhà trường đã tham dự 2 phần thi, gồm: Thi “Sáng tạo bìa sách - Tôi kể”. Tại phần thi này, bằng năng khiếu hội họa, các học sinh thể hiện hình ảnh quê hương đất nước, nhân vật, câu chuyện cảm nhận được từ cuốn sách yêu thích.

Các học sinh tham dự phần thi “Sáng tạo bìa sách - Tôi kể”.

Thi kiến thức về Sách và Văn hóa đọc với nội dung trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề các tác giả, tác phẩm đã được học và thuyết trình về một cuốn sách do Ban Tổ chức đưa ra.

Cũng trong chương trình, các học sinh được tham quan gian hàng sách do Công ty sách Đông A mang tới.

Đại diện Công ty sách Đông A và giáo viên nhà trường chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh tham gia trình diễn văn nghệ tại chương trình Ngày hội Sách.

Chương trình Ngày hội Sách năm 2026 đã tạo một không gian thân thiện, sinh động, đa dạng, giúp học sinh tiếp cận sách bằng nhiều hình thức: đọc, khám phá, suy luận, giao lưu, sáng tạo, nghệ thuật và trải nghiệm. Thông qua đó, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách, khơi dậy hứng thú đọc sách, từng bước hình thành và phát triển thói quen đọc sách, văn hóa đọc trong học sinh; tạo môi trường để học sinh chia sẻ những cuốn sách hay, những câu chuyện và những trải nghiệm có ý nghĩa từ sách. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường, thư viện, các tổ chuyên môn và đơn vị đồng hành trong việc xây dựng môi trường đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.