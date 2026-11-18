Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh đã cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của nhà trường; chia sẻ những tình cảm, sự trân trọng đối với nghề giáo và những người đang ngày ngày tận tụy với sự nghiệp trồng người. Phát huy truyền thống, những năm qua, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Qua đó, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, nền nếp dạy và học được duy trì, sĩ số học sinh được bảo đảm.

Đại biểu, học sinh tham dự lễ kỷ niệm.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 714 học sinh với 21 lớp. Trong năm học vừa qua, nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường nằm trong tốp 3 đơn vị có điểm thi cao nhất toàn tỉnh. Nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường uy tín như: Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Ngoại thương... Những kết quả này góp phần khẳng định nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nâng cao chất lượng dạy và học. Với những thành tích đạt được, tập thể nhà trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đại diện phụ huynh học sinh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhân dịp này, Đoàn trường THCS và THPT Lương Thế Vinh đã trao Cờ thi đua và phần thưởng cho 8 tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và phong trào thi đua đợt I, năm học 2026 - 2027.

Đại diện học sinh toàn trường tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo.

Đại diện Đoàn trường trao Cờ thi đua và phần thưởng cho các tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong học rập, rèn luyện và phong trào thi đua đợt I, năm học 2026 - 2027.