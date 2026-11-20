Sau một thời gian tập luyện dưới sự hướng dẫn, truyền dạy của các thầy giáo người Jrai và các nghệ nhân ưu tú Nay Phai, Rơ Ô Bhung, các thành viên CLB đã nhận diện từng nốt nhạc, cách phối hợp diễn tấu một bài nhạc trên dàn cồng chiêng.

Tại lễ ra mắt, CLB trình diễn bài chiêng “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và giao lưu một số bài nhạc chiêng truyền thống với các nghệ nhân.

Câu lạc bộ cồng chiêng trình diễn trong lễ ra mắt. Ảnh: Minh Châu

Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa với hơn 700 học sinh, trong đó 98% là học sinh dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Jrai.

Việc thành lập CLB không chỉ tạo sân chơi văn hóa lành mạnh mà còn góp phần đưa di sản cồng chiêng đến gần hơn với thế hệ trẻ, giúp các em có cơ hội tìm hiểu, thực hành và nuôi dưỡng tình yêu đối với văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Với thông điệp “Giữ nhịp chiêng xưa - Thắp lửa văn hóa trẻ - Lan tỏa bản sắc Tây Nguyên”, CLB hướng đến việc duy trì hoạt động tập luyện, biểu diễn và giao lưu, qua đó góp phần gìn giữ, trao truyền di sản cồng chiêng ngay trong môi trường học đường.

Thầy Ninh Văn Dậu (đeo cà vạt) cùng các thành viên câu lạc bộ cồng chiêng của trường. Ảnh: Minh Châu

Dịp này, CLB nhận được hơn 13 triệu đồng ủng hộ từ cán bộ, giáo viên nhà trường, đại biểu tham dự và bạn bè của thầy giáo Ninh Văn Dậu ở tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh.

Thầy Ninh Văn Dậu, giáo viên môn Ngữ văn của trường Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng cũng là chủ nhân bộ chiêng cổ Jrai đã cho CLB mượn để phục vụ tập luyện, góp phần duy trì và phát triển hoạt động của CLB.