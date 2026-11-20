Dự lễ kỷ niệm có đồng chí: Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và đông đảo các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Đồng chí Đào Quang Khải và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Trường Trung học cơ sở Từ Sơn.

Trường Trung học cơ sở Từ Sơn là trường trọng điểm chất lượng cao cấp trung học cơ sở của thành phố. Tại lễ kỷ niệm, thầy và trò nhà trường cùng ôn lại truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển. Tiền thân là Trường Phổ thông cơ sở Năng khiếu Tiên Sơn có 4 lớp chuyên toán với 17 cán bộ, giáo viên và 133 học sinh, đến nay, nhà trường có 20 lớp với gần 800 học sinh. Tỷ lệ giáo viên có trình độ thạc sĩ đạt 33%, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt 83,3%.

Nhiều năm học liên tục, nhà trường dẫn đầu khối trung học cơ sở của thành phố về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường luôn phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm chất lượng cao của thành phố.

Đồng chí Đào Quang Khải phát biểu tại buổi lễ.

Giai đoạn 2022-2026, trường luôn dẫn đầu thành phố tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên cao, nhiều học sinh là Thủ khoa, Á khoa trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên. Nhiều học sinh nhà trường tiếp tục đạt được thành tích xuất sắc khi vào học bậc trung học phổ thông như: Đạt giải học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen cho Trường Trung học cơ sở Từ Sơn. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đồng thời là sự ghi nhận những đóng góp tiêu biểu xuất sắc của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đào Quang Khải biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Từ Sơn đạt được trong suốt chặng đường 35 năm qua.

Thừa ủy quyền, đồng chí Đào Quang Khải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Trung học cơ sở Từ Sơn.

Đồng chí khẳng định Trường Trung học cơ sở Từ Sơn đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục chất lượng cao của thành phố. Những thành quả đó được bồi đắp từ truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài, từ bản sắc văn hóa và truyền thống khoa bảng của vùng đất Kinh Bắc.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngôi trường có chất lượng giáo dục cao, xứng đáng với phần thưởng cao quý của Chính phủ, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp quản lý và tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và khát vọng vươn lên cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cần triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông, chú trọng khơi dậy tư duy sáng tạo, năng lực tự học và khả năng thích ứng linh hoạt với môi trường số cho các em học sinh.

Nhà trường giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phát huy vai trò là nơi phát hiện, bồi dưỡng và ươm mầm nhân tài cho quê hương. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết và sáng tạo, mỗi thầy giáo, cô giáo thực sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học và tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục; xây dựng Trường Trung học cơ sở Từ Sơn thực sự trở thành “vườn ươm tài năng trẻ” của thành phố.