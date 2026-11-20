Trường THCS Trần Duy Hưng hiện có hơn 2.300 học sinh. Ảnh: BTC

Từ hơn 400 học sinh ban đầu, đến nay, Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng đã có hơn 2.300 học sinh.

Dù tuổi đời còn non trẻ, nhà trường đã từng bước khẳng định dấu ấn, vị thế trong hệ thống giáo dục Thủ đô bằng những kết quả nổi bật trong dạy và học, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành trường chất lượng cao.

Điểm sáng giáo dục Thủ đô

Thành lập ngày 19-5-2021, đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng mang tên bác sĩ Trần Duy Hưng, vị Chủ tịch đầu tiên của Thủ đô Hà Nội, trí thức yêu nước, nhà lãnh đạo hết lòng vì nhân dân. Tên trường cũng nhắc nhở thầy và trò gìn giữ, tiếp nối những giá trị tốt đẹp.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhà giáo Ưu tú Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng chia sẻ về hành trình 5 năm xây dựng, phát triển nhà trường. Ảnh: BTC

Nhà giáo Ưu tú Lê Kim Anh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, những kết quả đó có được nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và sự đồng hành của cha mẹ học sinh.

Nhà trường đã được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND thành phố cùng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội đồng Đội Trung ương.

Trường THCS Trần Hưng đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: BTC

Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định với 344 giải cấp quốc gia, quốc tế và 15 giải cấp thành phố. Học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, khoa học, nghệ thuật, thể thao và đạt nhiều huy chương, giải thưởng.

Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, điểm trung bình xét tuyển của học sinh đạt 24,57 điểm; trong đó, môn ngữ văn đạt 8,17 điểm, toán 7,91 điểm và tiếng Anh 8,47 điểm. Trường có 109 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên. Kết quả tuyển sinh lớp 10 những năm qua luôn thuộc nhóm trường có thành tích nổi bật trên địa bàn quận Cầu Giấy trước đây và phường Yên Hòa hiện nay.

Trường THCS Trần Duy Hưng đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm học 2025-2026 của UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: BTC

Bên cạnh dạy học, trường chú trọng đổi mới công tác quản lý, phương pháp giáo dục và quan tâm đời sống học đường. Trường là một trong 4 cơ sở được UBND thành phố chọn thí điểm truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Mô hình ứng dụng công nghệ trong quản lý, kiểm soát thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Nhà giáo Lê Kim Anh cho biết, qua 5 năm, nhà trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và đổi mới phương pháp giáo dục. Những trải nghiệm đó giúp đội ngũ chủ động thích ứng với những thay đổi, nhất là trước sự phát triển của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu trở thành trường chất lượng cao vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết và sự đồng hành của các cấp lãnh đạo, cha mẹ học sinh, các thế hệ học trò.

Nối dài mạch nguồn hiếu học

Kỷ niệm 5 năm thành lập, Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng ra mắt cuốn sách “Có một ngôi trường như thế - Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng” và phát động phong trào tìm hiểu truyền thống văn hóa, khoa bảng phường Yên Hòa.

Các hoạt động nhằm lưu giữ những giá trị làm nên bản sắc nhà trường, đồng thời khơi dậy sự quan tâm của học sinh đối với lịch sử, văn hóa nơi mình học tập, sinh sống.

Trường THCS Trần Duy Hưng ra mắt cuốn sách nhân kỷ niệm 5 năm thành lập. Ảnh: BTC

Nhà giáo Lê Kim Anh chia sẻ, cuốn sách được thực hiện nhằm lưu lại hành trình hình thành và phát triển của trường. Ban Biên soạn đã tìm kiếm, sưu tầm, chắt lọc tư liệu, tập hợp những bài viết, hình ảnh và câu chuyện từ tình cảm, sự sẻ chia của 108 thầy cô giáo, những suy nghĩ của học sinh cùng sự tin yêu, đồng hành của cha mẹ học sinh. Mỗi đóng góp góp phần tạo nên bức tranh về mái trường trong 5 năm đầu tiên.

Ấn phẩm được xuất bản song ngữ Việt - Anh, dày hơn 360 trang, gồm 5 chương. Nội dung ghi lại những ngày đầu dựng xây; tri ân người đặt nền móng và các thế hệ cán bộ, giáo viên; lưu giữ những miền ký ức dưới mái trường và niềm vui khi chứng kiến học trò trưởng thành. Việc xuất bản song ngữ cũng nhằm giới thiệu hình ảnh, giá trị giáo dục của trường tới bạn bè quốc tế.

Đại diện Ban Biên soạn cho biết, dù đã dành nhiều thời gian sưu tầm, chắt lọc tư liệu, cuốn sách vẫn chưa thể ghi lại đầy đủ mọi câu chuyện và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Vẫn còn những người âm thầm đóng góp cho nhà trường, cũng như những kỷ niệm giản dị chưa được nhắc đến. Tuy vậy, những trang viết và hình ảnh được lưu giữ sẽ giúp các thế hệ sau hiểu hơn về những ngày đầu xây dựng và phát triển của ngôi trường.

Cùng với việc lưu giữ truyền thống nhà trường, Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng còn mong muốn giúp học sinh hiểu hơn về vùng đất nơi mình học tập, trưởng thành. Phường Yên Hòa vốn có truyền thống hiếu học, trọng tri thức và quý trọng người tài. Đây cũng là nguồn tư liệu gần gũi để nhà trường đưa văn hóa, lịch sử địa phương vào các hoạt động giáo dục.

Dịp này, nhà trường đã phát động phong trào tìm hiểu truyền thống văn hóa, khoa bảng phường Yên Hòa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhà giáo Lê Kim Anh cho biết, các hoạt động tập trung vào tìm hiểu lịch sử, địa danh, danh nhân, nhà khoa bảng; sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, xây dựng sản phẩm học tập và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá văn hóa địa phương. Về lâu dài, nhà trường hướng tới biên soạn tài liệu để đưa nội dung này vào giảng dạy trong các giờ Giáo dục địa phương.

Trong quá trình đó, giáo viên sẽ hướng dẫn, khơi gợi sự tìm tòi; học sinh trực tiếp tham gia khám phá, sưu tầm và giới thiệu những câu chuyện về quê hương. Gia đình cũng được khuyến khích đồng hành, chia sẻ những hiểu biết, ký ức về vùng đất Yên Hòa với con em mình.

“Chúng tôi tin rằng, những hiểu biết của học sinh hôm nay sẽ bồi đắp niềm tự hào, hun đúc tình yêu quê hương và trở thành hành trang để thế hệ trẻ tự tin bước vào tương lai” - nhà giáo Lê Kim Anh chia sẻ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: