Khẳng định chất lượng giáo dục sau 5 năm thành lập

Ngày 20/11/2026, Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 5 năm thành lập trường (2021-2026). Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm học 2025-2026 của UBND TP Hà Nội.

Kỷ niệm 5 năm thành lập, Trường THCS Trần Duy Hưng ghi dấu với nhiều thành tích giáo dục và hơn 2.300 học sinh.

Tham dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng và các thế hệ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh nhà trường.

Thành lập ngày 19/5/2021, Trường THCS Trần Duy Hưng mang tên bác sĩ Trần Duy Hưng, vị Chủ tịch đầu tiên của Thủ đô Hà Nội. Từ hơn 400 học sinh trong những ngày đầu, đến nay, quy mô nhà trường đã phát triển lên hơn 2.300 học sinh.

Nhà giáo Ưu tú, TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng phát biểu tại sự kiện.

Sau 5 năm xây dựng và phát triển, trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố, cùng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội đồng Đội Trung ương.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định qua những kết quả nổi bật. Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường giành 344 giải cấp quốc gia, quốc tế và 15 giải cấp thành phố tại các sân chơi trí tuệ, khoa học, nghệ thuật và thể thao.

Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, điểm trung bình xét tuyển của học sinh đạt 24,57 điểm. Trong đó, môn Ngữ văn đạt 8,17 điểm, Toán đạt 7,91 điểm và Tiếng Anh đạt 8,47 điểm. Đáng chú ý, trường có 109 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên.

Trường THCS Trần Duy Hưng đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm học 2025-2026 của UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: BTC

Bên cạnh nhiệm vụ dạy và học, nhà trường chú trọng đổi mới công tác quản lý, phương pháp giáo dục và chăm lo đời sống học đường. Trường là một trong 4 cơ sở được UBND TP Hà Nội lựa chọn thí điểm truy xuất nguồn gốc thực phẩm, góp phần ứng dụng công nghệ trong quản lý, kiểm soát và bảo đảm an toàn thực phẩm trường học.

Nhà giáo Ưu tú, TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết những kết quả đạt được là thành quả từ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và sự đồng hành của cha mẹ học sinh. Sau 5 năm, nhà trường đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và đổi mới phương pháp giáo dục, tạo nền tảng để tiếp tục thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Ra mắt sách song ngữ, phát huy truyền thống hiếu học

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Trường THCS Trần Duy Hưng tổ chức ra mắt cuốn sách song ngữ Việt - Anh “Có một ngôi trường như thế - Trường THCS Trần Duy Hưng”.

Ấn phẩm dày hơn 360 trang, gồm 5 chương, được biên soạn từ quá trình sưu tầm, chọn lọc tư liệu, hình ảnh và những câu chuyện, kỷ niệm của 108 thầy cô giáo cùng các thế hệ học sinh, phụ huynh. Cuốn sách ghi lại hành trình hình thành, xây dựng và phát triển của nhà trường trong 5 năm đầu tiên, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những cá nhân đã đóng góp cho mái trường.

Trường THCS Trần Duy Hưng ra mắt cuốn sách nhân kỷ niệm 5 năm thành lập. Ảnh: BTC

Việc xuất bản song ngữ Việt - Anh nhằm lưu giữ những giá trị văn hóa, giáo dục của nhà trường, đồng thời giới thiệu hình ảnh Trường THCS Trần Duy Hưng tới bạn bè quốc tế.

Cùng với hoạt động ra mắt sách, nhà trường phát động phong trào tìm hiểu truyền thống văn hóa, khoa bảng phường Yên Hòa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Các hoạt động tập trung vào tìm hiểu lịch sử, địa danh, danh nhân, nhà khoa bảng; sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, xây dựng sản phẩm học tập và tổ chức trải nghiệm, khám phá văn hóa địa phương. Về lâu dài, nhà trường hướng tới biên soạn tài liệu để đưa nội dung này vào giảng dạy trong các giờ Giáo dục địa phương.

Theo Nhà giáo Lê Kim Anh, thông qua phong trào, giáo viên sẽ đóng vai trò hướng dẫn, khơi gợi sự tìm tòi; học sinh trực tiếp tham gia khám phá, sưu tầm và giới thiệu những câu chuyện về quê hương, gia đình cũng được khuyến khích đồng hành, chia sẻ những hiểu biết về vùng đất Yên Hòa.

Khép lại chặng đường 5 năm đầu tiên với những kết quả đáng ghi nhận, Trường THCS Trần Duy Hưng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới trở thành trường chất lượng cao. Việc gìn giữ truyền thống nhà trường và phát huy giá trị văn hóa, khoa bảng địa phương cũng được xác định là một trong những nền tảng bồi đắp tri thức, niềm tự hào và tình yêu quê hương cho các thế hệ học sinh.