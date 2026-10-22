Trường THCS Tô Hiệu hưởng ứng Chiến dịch 'Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương'

Ngoại khoá hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” tại Trường THCS Tô Hiệu

Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên mạng

Tham gia ngoại khóa, các em học sinh được phổ biến những kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ bắt nạt, xâm hại trực tuyến, lừa đảo số, thao túng tâm lý và xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng. Ngoài ra, qua Góc lắng nghe “5 phút cùng em”, các em còn được chia sẻ về sự đồng hành giữa thầy, cô và học sinh.

Học sinh Trường THCS Tô Hiệu tham gia tiểu phẩm “Một tin nhắn, nhiều ngã rẽ”

Thông qua chương trình, giúp cho học sinh hiểu rõ hơn cách nhận diện những nguy cơ trên không gian mạng; biết bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử văn minh, có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; biết dừng lại và suy nghĩ trước khi chia sẻ thông tin, hình ảnh hoặc tương tác với những người chưa đủ tin cậy.

Thầy và trò nhà trường giao lưu xử lý tình huống phòng tránh lừa đảo

Học sinh Trường THCS Tô hiệu viết câu trả lời ẩn danh tại buổi ngoại khoá

Để lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn số đến các lớp học và xây dựng một môi trường mạng văn minh, lành mạnh, nhà trường đã ra mắt nhóm học sinh nòng cốt “Đại sứ An toàn số học đường”.

Trường THCS Tô Hiệu ra mắt nhóm học sinh nòng cốt “Đại sứ An toàn số học đường”

Chiến dịch “Không một mình 2026” với thông điệp “Kết nối không tổn thương” được triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, nhằm khẳng định trẻ em không đơn độc trước những rủi ro trên không gian mạng, bởi luôn có cha mẹ, thầy cô và người lớn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ; tìm đến thầy cô, gia đình, Tổ Tư vấn tâm lý học đường hoặc Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 khi cần trợ giúp. Chiến dịch kêu gọi mỗi người dùng mạng Internet có trách nhiệm trong từng tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ, tôn trọng người khác và không gây tổn thương trên môi trường số./.