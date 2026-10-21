Trường THCS, THPT được kiểm tra định kỳ trên máy tính

Từ ngày 1/12/2026, các trường THCS và THPT được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và quy trình vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Quy định này được nêu tại Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kết quả học tập, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tăng cường tính khách quan, công bằng trong kiểm tra, đánh giá học sinh.

Học bạ số là thành phần hồ sơ đánh giá học sinh

Một trong những nội dung đáng quan tâm của Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT là việc xác định học bạ số là thành phần trong hồ sơ đánh giá học sinh. Quy định này tạo cơ sở để số hóa thông tin học tập, kết quả đánh giá và thành tích của học sinh trong quá trình học tập.

Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá của mỗi học sinh trong từng năm học gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Giáo viên cập nhật nhận xét, kết quả đánh giá và thành tích được khen thưởng trong năm học vào học bạ số. Khi hoàn thành chương trình lớp 5, học sinh được xác nhận nội dung “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên học bạ số.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm xác nhận dữ liệu. Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của kết quả học tập thuộc môn học và hoạt động giáo dục được phân công, đồng thời trực tiếp ký số xác nhận kết quả. Sau khi giáo viên bộ môn hoàn tất việc ký số, giáo viên chủ nhiệm thực hiện ký số xác nhận học bạ số của lớp.

Đối với cấp THCS và THPT, các thông tin, nội dung đánh giá trong mẫu học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của học bạ số. Những hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng mực đỏ, ký và đóng dấu trực tiếp tiếp tục áp dụng với học bạ giấy trong thời gian chuyển tiếp.

Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Ảnh: Báo Cà Mau

Thông tư giao sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học được đánh giá bằng điểm số do sở lựa chọn.

Việc kiểm tra phải được thông báo trước và tổ chức vào cuối học kỳ I, cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Đề kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời bảo đảm tính thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi kiểm tra, chấm bài và tổng hợp kết quả theo yêu cầu khách quan, công bằng, thực chất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá học sinh.

Với những môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại, nhà trường chủ động xây dựng đề kiểm tra theo quy định.

Bài kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý như bài làm trên giấy

Đối với học sinh THCS và THPT, nhà trường được tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Trước khi triển khai, nhà trường phải thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh về hình thức kiểm tra cũng như các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng. Quy định này đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thiết bị, hệ thống công nghệ và tổ chức kiểm tra, thay vì chỉ chuyển bài kiểm tra từ giấy sang màn hình máy tính.

Theo Thông tư, bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và khả năng truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Quy định cũng đề cập đến học sinh khuyết tật. Nhà trường phải có phương án điều chỉnh hợp lý khi tổ chức kiểm tra trên máy tính. Nếu học sinh vẫn không thể tham gia sau khi được điều chỉnh, nhà trường tổ chức kiểm tra trên giấy hoặc áp dụng hình thức phù hợp khác, bảo đảm kết quả có giá trị tương đương.

Với những thay đổi này, Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT bổ sung cơ sở cho việc số hóa hồ sơ đánh giá và mở rộng hình thức kiểm tra tại trường phổ thông. Hiệu quả triển khai phụ thuộc vào mức độ đáp ứng điều kiện kỹ thuật, khả năng tổ chức của từng cơ sở giáo dục và việc bảo đảm quyền lợi của học sinh trong quá trình đánh giá.