Mở rộng không gian học tập qua trải nghiệm

Thầy Nguyễn Tiến Tân, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Diên Hồng (phường Diên Hồng, TPHCM) cho biết, những năm qua, nhà trường luôn chú trọng tạo cơ hội để học sinh học tập thông qua trải nghiệm, thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Với các hoạt động như thiết kế sản phẩm STEM, giá trị không chỉ nằm ở sản phẩm hoàn thiện mà còn ở quá trình học sinh hình thành ý tưởng, trao đổi, phối hợp và tìm cách giải quyết vấn đề. Trong đó, giáo viên giữ vai trò định hướng, gợi mở để các em chủ động tham gia và phát huy khả năng của bản thân.

Định hướng này được nhà trường cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động giáo dục đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi và sở thích của học sinh. Với 40 lớp, 1.632 học sinh cùng 96 cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trường THCS-THPT Diên Hồng không chỉ chú trọng chất lượng dạy học chính khóa mà còn quan tâm mở rộng không gian học tập thông qua các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ học thuật, văn nghệ và thể dục thể thao. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội khám phá khả năng, rèn luyện kỹ năng và phát huy sở trường.

Trường THCS-THPT luôn chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh.

Trong số các hoạt động được triển khai, việc đưa kiến thức lịch sử, địa lý đến gần hơn với thực tế thông qua các chuyến tham quan, tìm hiểu di tích và bảo tàng là một điểm nhấn. Câu lạc bộ Lịch sử và Địa lý của trường đã tổ chức 4 đợt tham quan các địa chỉ văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 49 học sinh khối 9, 10, 11, 12 tham quan Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ; 109 học sinh tìm hiểu tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM; 38 học sinh đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và 38 học sinh tham quan Dinh Độc Lập.

Không chỉ được tiếp cận các tư liệu, hiện vật, học sinh còn có dịp quan sát, tìm hiểu những câu chuyện gắn với từng giai đoạn lịch sử. Cách học này giúp kiến thức trở nên trực quan, sinh động, đồng thời khơi gợi sự quan tâm và ý thức tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc.

Theo thầy Tân, để hoạt động trải nghiệm thực sự mang lại hiệu quả, nhà trường chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp với kiến thức, kỹ năng của từng khối lớp và môn học. Mỗi chuyến đi đều được xác định mục tiêu cụ thể, qua đó khuyến khích học sinh chủ động quan sát, tìm hiểu, trao đổi và liên hệ những điều được tiếp cận với kiến thức đã học trên lớp.

Học sinh Trường THCS-THPT Diên Hồng tích cực tham gia các hoạt động STEM.

Từ định hướng đó, các hoạt động được thiết kế đa dạng theo từng khối lớp và nội dung giáo dục. Học sinh khối 6, 7, 8 tham quan Đền tưởng niệm các vua Hùng và Khu du lịch Sơn Tiên; học sinh khối 10 tìm hiểu môi trường học tập tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM. Với học sinh khối 10, 11, hành trình trải nghiệm tại Đà Lạt mang chủ đề “Hành trình văn hóa và cảnh quan quê hương Việt Nam”, tạo điều kiện để các em tìm hiểu thêm về văn hóa và cảnh quan đất nước.

Bên cạnh đó, học sinh khối 9 và 12 tham gia hoạt động liên môn “Thanh Âm Đại Ngàn”, với sự phối hợp của các tổ Lý - Tin, Hóa - Sinh, Toán và Tiếng Anh. Học sinh khối 10, 11 cũng có hoạt động ngoại khóa môn Ngữ văn tại Vĩnh Long. Việc kết hợp kiến thức từ nhiều môn học trong cùng một hoạt động góp phần mở rộng cách tiếp cận vấn đề, giúp học sinh nhận ra sự gắn kết giữa kiến thức sách vở với những điều diễn ra trong cuộc sống.

Tạo sân chơi học thuật, phát huy năng lực sáng tạo

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, Trường THCS-THPT Diên Hồng chú trọng xây dựng sân chơi học thuật và khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu khoa học. Đây là môi trường để các em vận dụng kiến thức đã học, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Thầy Nguyễn Tiến Tân cho biết, mỗi học sinh có năng lực, sở trường và mối quan tâm riêng. Vì vậy, việc đa dạng hóa hoạt động giáo dục không chỉ giúp các em có thêm cơ hội thử sức ở những lĩnh vực khác nhau mà còn giúp giáo viên nhận diện thế mạnh để động viên, định hướng và hỗ trợ học sinh phát triển phù hợp.

Trường THCS-THPT Diên Hồng luôn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khoá để học sinh trải nghiệm.

Sự quan tâm này được thể hiện qua kết quả học tập và tham gia các sân chơi trí tuệ của học sinh. Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đạt 8 giải tại cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố; 5 giải tại Hội thi Olympic TPHCM dành cho học sinh phổ thông ở các môn Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý và Địa lý. Đáng chú ý, 3 dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi đạt giải Ba tại cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Bên cạnh các cuộc thi học thuật, hoạt động STEM được nhà trường triển khai với nhiều chủ đề gần gũi như làm xà phòng handmade, nuôi tinh thể, lên men trái cây tự nhiên và thiết kế lồng đèn. Qua quá trình tìm hiểu, lựa chọn vật liệu, thực hành và hoàn thiện sản phẩm, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức liên môn, phát huy trí tưởng tượng và rèn luyện kỹ năng hợp tác, giải quyết vấn đề.

Thầy Tân cho rằng, công nghệ là phương tiện hỗ trợ quá trình dạy và học, vì vậy điều quan trọng là lựa chọn cách ứng dụng phù hợp với mục tiêu bài học và đối tượng học sinh. Cùng với việc khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, nhà trường quan tâm bồi dưỡng năng lực số, hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ phục vụ học tập, bảo đảm an toàn thông tin và có trách nhiệm.

Để cụ thể hóa định hướng này, trường tổ chức các buổi tập huấn về năng lực số, an toàn thông tin và giáo dục trí tuệ nhân tạo. Câu lạc bộ Tin học cũng tạo thêm không gian để học sinh tìm hiểu, tiếp cận công nghệ và phát triển niềm yêu thích đối với lĩnh vực này.

Các hoạt động tại Trường THCS-THPT Diên Hồng góp phần làm phong phú môi trường học tập và rèn luyện của học sinh.

Bên cạnh kiến thức và kỹ năng công nghệ, nhà trường còn quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Các nội dung về bảo vệ môi trường, trách nhiệm công dân số được lồng ghép thông qua những hoạt động thiết thực như phân loại rác, chăm sóc cây xanh, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, an toàn giao thông và bảo vệ động vật hoang dã.

Thầy Nguyễn Tiến Tân chia sẻ, nhà trường mong muốn học sinh không chỉ tham gia các hoạt động mà còn biết suy nghĩ, trao đổi và rút ra những bài học thiết thực cho bản thân. Sự đồng hành, hướng dẫn của giáo viên sẽ giúp các em phát huy tính chủ động, từng bước hình thành những kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.

Từ những chuyến học tập thực tế, sân chơi học thuật, hoạt động STEM đến ứng dụng công nghệ và giáo dục kỹ năng sống, Trường THCS-THPT Diên Hồng đang từng bước mở rộng không gian học tập cho học sinh. Qua đó, các em có thêm cơ hội củng cố kiến thức, khám phá sở trường, phát huy năng lực sáng tạo và phát triển toàn diện thông qua những hoạt động phù hợp.