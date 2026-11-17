Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Thổ Tang.

Năm học 2026–2027, 701 học sinh lớp 6 của xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ, được bố trí học ở 18 lớp tại trường chính và 3 phân hiệu. Cùng với việc đón học sinh đầu cấp, nhà trường phải chuẩn bị cho 776 học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Hai đầu của một cấp học đặt ra những nhiệm vụ cụ thể trong năm đầu vận hành trường mới, từ giúp các em làm quen với nền nếp THCS đến chuẩn bị cho chặng đường sau tốt nghiệp.

Nối tiếp thành quả của 4 trường

Trường THCS Thổ Tang sau sáp nhập được tổ chức lại từ 4 đơn vị gồm THCS Thổ Tang, THCS Vĩnh Sơn, THCS Thượng Trưng và THCS Tuân Chính. Trong mô hình mới, trường chính có 34 lớp với 1.472 học sinh. Phân hiệu Vĩnh Sơn có 12 lớp với 411 học sinh, phân hiệu Thượng Trưng có 17 lớp với 623 học sinh, còn phân hiệu Tuân Chính có 12 lớp với 471 học sinh. Tổng số học sinh tăng từ 2.904 em ở 73 lớp của bốn trường trong năm học trước lên 2.977 em ở 75 lớp.

Quang cảnh hội nghị viên chức, người lao động Trường THCS Thổ Tang.

Nhìn lại năm học 2025–2026, cả 629 học sinh lớp 9 của bốn trường đều được công nhận tốt nghiệp THCS. Trong số này, 607 em đăng ký thi vào lớp 10, 493 em trúng tuyển THPT công lập, chiếm 78,38% số học sinh tốt nghiệp. Bốn em đỗ vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, mỗi em trúng tuyển một lớp chuyên Toán, Hóa học, Ngữ văn hoặc Địa lí. Kết quả ấy là căn cứ để trường đặt mục tiêu có ít nhất 80% học sinh hoàn thành chương trình THCS trúng tuyển THPT công lập trong năm học này.

Ở công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, các trường đã có kinh nghiệm phát hiện học sinh có năng khiếu từ đầu năm, bố trí lịch bồi dưỡng hằng tuần và khảo sát các đội tuyển hằng tháng. Năm học trước, học sinh bốn trường đoạt 40 giải văn hóa cấp tỉnh, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 12 giải Ba và 24 giải Khuyến khích. Kết quả này đưa xã Thổ Tang đứng thứ 13 trong 148 xã, phường của tỉnh. Trên nền kết quả đó, trường đặt mục tiêu đoạt 56 giải văn hóa cấp tỉnh trong năm học 2026–2027, trong đó có 3 giải Nhất và 10 giải Nhì.

Thầy Lê Văn Sắn - Hiệu trưởng Trường THCS Thổ Tang phát biểu tại hội nghị.

Kinh nghiệm tích lũy trước sáp nhập còn đến từ việc thầy cô dự giờ, cùng rút kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp trẻ. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi năm học trước, đội ngũ của bốn trường giành 14 giải cấp xã và 3 giải Ba cấp tỉnh ở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí. Khi giáo viên về chung một trường, các tổ chuyên môn có điều kiện chia sẻ cách làm của từng cơ sở, từ thiết kế bài học vừa sức đến phát hiện học sinh cần phụ đạo hoặc có khả năng tham gia đội tuyển.

Chăm lo chất lượng ở từng lớp học

Với 138 giáo viên phụ trách 75 lớp, việc bố trí người dạy và tổ chức hoạt động chung đòi hỏi nhà trường tính đến điều kiện của từng cơ sở. Toàn trường có 75 phòng học, trong đó 8 phòng mượn của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Vĩnh Tường, cùng 28 phòng học bộ môn. Một số phân hiệu còn phải sử dụng phòng bộ môn để bố trí lớp, trong khi khuôn viên trường chính chật, thiếu sân chơi, bãi tập và một số phòng chức năng. Những hạn chế ấy ảnh hưởng trực tiếp đến việc bố trí giờ học và tổ chức các hoạt động giáo dục chung.

Sau sáp nhập, Trường THCS Thổ Tang phát huy kinh nghiệm của đội ngũ để nâng cao chất lượng giáo dục.

Để cải thiện điều kiện dạy và học, nhà trường tham mưu UBND xã cải tạo, sửa chữa trường lớp, bổ sung thiết bị và đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chính ở địa điểm mới. Khi công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng, trường chính sẽ có thêm điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục và hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Trong thời gian đó, việc khai thác phòng học bộ môn, thiết bị và thư viện hiện có vẫn cần được tính cùng với kế hoạch dạy học của từng cơ sở.

Ở mỗi lớp, trường xác định việc khảo sát chất lượng phải gắn với cách hỗ trợ cụ thể cho học sinh. Giáo viên được yêu cầu thiết kế bài dạy phù hợp với từng nhóm học sinh, chú trọng khâu chấm, chữa và trả bài để các em biết mình vướng ở đâu. Việc phụ đạo học sinh cần củng cố kiến thức, bồi dưỡng đội tuyển và ôn tập cho học sinh cuối cấp được đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm. Riêng với lớp 9, trường bố trí giáo viên ôn tập, ưu tiên điều kiện học tập và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên phụ trách.

Để những yêu cầu ấy đi vào từng lớp, nhà trường lấy tổ chuyên môn làm nơi bồi dưỡng giáo viên, xây dựng đội ngũ cốt cán cho từng bộ môn và tiếp tục duy trì việc dự giờ, rút kinh nghiệm. Các tổ có nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp về chuyên môn và kỹ năng quản lý lớp học. Nhà trường cũng yêu cầu giáo viên sử dụng hiệu quả thiết bị hiện có và khuyến khích ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.

Tổ KHTN - Lịch sử & Địa lí Trường THCS Thổ Tang.

Cùng với việc củng cố kiến thức, nhà trường đưa năng lực số, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng sống vào kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục. Với môn Tiếng Anh, giáo viên chú trọng phát âm và rèn các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, chăm sóc di tích lịch sử và nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương cũng được đưa vào kế hoạch để học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu truyền thống từ những địa chỉ gần gũi với nơi mình sống.

Bên cạnh mục tiêu thi vào lớp 10, việc giữ học sinh tiếp tục đi học là một nhiệm vụ được nhà trường chú trọng. Trong năm học trước, bốn trường vẫn ghi nhận tình trạng học sinh bỏ học, nhất là trong dịp hè, và có em sau khi hoàn thành chương trình THCS chưa tiếp tục học THPT hoặc học nghề. Vì vậy, cùng với mục tiêu duy trì sĩ số đạt 99,5%, trường tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, quan tâm những em có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các em gặp trở ngại trong học tập.

Từ 18 lớp đầu cấp đến 20 lớp cuối cấp, kết quả của việc tổ chức lại dạy học sẽ thể hiện qua sự tiến bộ của học sinh ở từng cơ sở. Một học sinh lớp 6 cần được giúp bắt nhịp với cách học mới, còn học sinh lớp 9 cần được củng cố kiến thức để tự tin trước lựa chọn sau tốt nghiệp. Khi việc hỗ trợ ấy được duy trì ở cả trường chính và ba phân hiệu, những kinh nghiệm mà bốn trường đã gây dựng mới thực sự đến được với học sinh trong ngôi trường sau sáp nhập.