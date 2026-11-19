Đại biểu chúc mừng tập thể Trường THCS Thành Công.

Ngày 19/11, trong không khí trang trọng, hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Trường THCS Thành Công (phường Giảng Võ, Hà Nội) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc của nhà trường trong sự nghiệp GD&ĐT.

Ông Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội dự, chúc mừng nhà trường.

Đại biểu dự chương trình.

Theo Quyết định số 1935 (ngày 12/11/2026) của Chủ tịch nước, Trường THCS Thành Công vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngày 17/11/2026, tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2026, nhà trường đã được trao tặng phần thưởng cao quý này. Trong khuôn khổ buổi lễ hôm nay, ông Tống Học Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ đã thực hiện nghi thức gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên cờ truyền thống của nhà trường.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công bày tỏ niềm tự hào, xúc động trước sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của tập thể nhà trường. Đồng thời khẳng định phần thưởng là kết tinh của truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hiệu trưởng cũng gửi lời tri ân tới các thế hệ nhà giáo, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngành Giáo dục Thủ đô và sự đồng hành của phụ huynh trong hành trình xây dựng, phát triển nhà trường.

Ông Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng tập thể nhà trường.

Trong giai đoạn phát triển mới, sau quá trình sắp xếp, sáp nhập, Trường THCS Thành Công xác định tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, hiện đại và hội nhập. Nhà trường hướng tới phát triển toàn diện học sinh, bồi dưỡng các giá trị cốt lõi Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân ái, tiếp tục phát huy truyền thống và khẳng định vị thế trong giáo dục Thủ đô.