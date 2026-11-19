Thừa ủy quyền, ông Nguyễn Thanh Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Sáng 19/11, Trường THCS Thân Nhân Trung tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Dự buổi lễ có bà Đào Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Bắc Ninh; ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Yên cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Thân Nhân Trung đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Tiền thân là Trường Bồi dưỡng Năng khiếu học sinh cấp 2 huyện Việt Yên, thành lập ngày 10/8/1991, đến năm 1997, trường chính thức mang tên danh nhân Thân Nhân Trung.

Phát huy truyền thống hiếu học, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường luôn nỗ lực trong dạy và học, từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm chất lượng cao của địa phương.

Giai đoạn 2021 - 2026, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường tiếp tục ghi dấu ấn với 1.227 giải học sinh giỏi cấp phường, 274 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 10 giải Nhất; 188 giải tại các cuộc thi cấp tỉnh thuộc nhiều lĩnh vực và 24 giải tại các sân chơi, cuộc thi cấp quốc gia.

Đáng chú ý, có 171 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên. Riêng năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh trúng tuyển lớp 10 đạt 100%.

Cùng với thành tích của học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn giáo dục, quản lý.

Lãnh đạo phường Việt Yên khen thưởng các giáo viên tiêu biểu.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, ngày 21/10/2026, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1805/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THCS Thân Nhân Trung. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, tâm huyết; đổi mới công tác quản trị, phương pháp dạy học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, giữ vững vị thế trường trọng điểm chất lượng cao.

Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự sáng tạo trong công tác giảng dạy.