Toàn cảnh lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THCS Sài Đồng (1986–2026), tổ chức ngày 18/11/2026 tại phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Sự kiện không chỉ là cột mốc vàng son đánh dấu hành trình bốn thập kỷ xây dựng và trưởng thành của một ngôi trường giàu truyền thống hiếu học tại vùng đất Phúc Lợi - Sài Đồng, mà còn là dịp hội ngộ đầy xúc động của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh qua các thời kỳ.

Bốn thập kỷ vượt khó, vươn mình và khẳng định vị thế

Ngược dòng thời gian trở về những ngày đầu thành lập cách đây 40 năm (năm 1986), Trường THCS Sài Đồng ra đời trong bối cảnh đất nước vừa bước vào thời kỳ đổi mới với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.

Trải qua 40 năm bền bỉ phấn đấu, từng bước chuyển mình mạnh mẽ cùng sự phát triển năng động của quận Long Biên và Thủ đô Hà Nội, Trường THCS Sài Đồng đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới: khang trang, hiện đại và chuẩn mực.

Đội ngũ nhà giáo của Trường THCS Sài Đồng không ngừng tự học, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, đạt nhiều giải thưởng cao trong các hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận và cấp Thành phố.

Tiếp nối truyền thống ấy, các thế hệ học sinh nhà trường cũng gặt hái hàng loạt thành tích ấn tượng tại các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật, văn nghệ và thể dục thể thao các cấp; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và thi đỗ vào các trường THPT công lập, trường chuyên luôn đạt mức cao.

Niềm tự hào mang tên "Cờ thi đua xuất sắc" nhân dịp 20/11

Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng khi hội tụ niềm vui nhân đôi: kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường gắn liền với dịp tri ân 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong không gian rực rỡ cờ hoa của buổi lễ, những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính thầy và trò dàn dựng đã tái hiện sinh động chặng đường 40 năm đầy tự hào, khơi dậy niềm xúc động sâu sắc trong lòng các đại biểu, khách quý cùng đông đảo cựu giáo chức, cựu học sinh trở về thăm mái trường xưa.

Ông Nguyễn Thế Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi, phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THCS Sài Đồng

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ, xuất sắc của tập thể sư phạm nhà trường trong suốt thời gian qua, UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định trao tặng danh hiệu cao quý: Cờ thi đua xuất sắc cho Trường THCS Sài Đồng.

Phần thưởng cao quý này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng của các cấp lãnh đạo đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, mà còn là minh chứng rõ nét cho uy tín, chất lượng giáo dục mà Trường THCS Sài Đồng đã dày công vun đắp suốt 40 năm qua.

Khát vọng vươn xa trên hành trình mới

Nhà giáo Nguyễn Đà Giang – Hiệu trưởng Trường THCS Sài Đồng phát biểu diễn văn tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội (ngày 18/11/2026)

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, Đảng ủy - UBND phường Phúc Lợi cùng sự đồng hành của các bậc phụ huynh. Đồng thời, nhà trường trân trọng gửi lời cảm ơn tới các thế hệ nhà giáo đi trước -những người đã đặt những viên gạch nền móng vững chắc để có được Trường THCS Sài Đồng rạng rỡ ngày hôm nay.

Phát huy truyền thống vẻ vang và danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội, tập thể sư phạm Trường THCS Sài Đồng quyết tâm tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Mỗi thầy cô giáo sẽ tiếp tục là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo; mỗi em học sinh sẽ không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, rèn đức luyện tài để viết tiếp những trang sử vàng cho ngôi trường thân yêu.