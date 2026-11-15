Trường THCS Nha Trang kỷ niệm 70 năm thành lập

Đồng chí Dương Văn Lượng và các đại biểu dự buổi lễ.

Thành lập năm 1956 với tên gọi Trường cấp 1, 2 thị xã Thái Nguyên, ban đầu Nhà trường chỉ có 8 giáo viên và 106 học sinh, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Tháng 10-1962, hưởng ứng phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, khi TP. Thái Nguyên kết nghĩa với TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), trường chính thức mang tên Trường cấp 1, 2 Nha Trang.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Nha Trang đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vị thế trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Những năm qua, Nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2026-2027, sau sắp xếp cơ sở giáo dục, Trường THCS Nha Trang có 1 trường chính và 1 phân hiệu, với 104 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 63 lớp học và hơn 2.800 học sinh.

Đồng chí Dương Văn Lượng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Lượng biểu dương những thành tích Nhà trường đã đạt được, đồng thời đề nghị trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, quản trị và phương pháp dạy học; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững chuyên môn, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh về kiến thức, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục, các cơ quan, đơn vị, phụ huynh và nhân dân tiếp tục phối hợp, đồng hành, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển bền vững.

Đồng chí Dương Văn Lượng trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THCS Nha Trang.

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Lượng đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Cờ tuyên dương truyền thống của UBND tỉnh Thái Nguyên, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác giáo dục, đào tạo tặng Trường THCS Nha Trang.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình hội trường đa năng cùng các hạng mục phụ trợ.

Nhân dịp này, Trường THCS Nha Trang tổ chức khánh thành công trình hội trường đa năng và một số hạng mục phụ trợ (tổng trị giá 30 tỷ đồng) do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) trao tặng.