Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đón nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: H.Duy

Dự lễ có Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Độ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa Lê Ngọc Hân; Chủ tịch UBND phường Đặng Thị Mai cùng đại diện các vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo địa phương và các thế hệ thầy trò nhà trường.

Với chủ đề “Hội tụ và tỏa sáng”, buổi lễ là dịp để các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh gặp gỡ, nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của nhà trường.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: H.Duy

Trong diễn văn kỷ niệm, Hiệu trưởng Trịnh Đan Ly ôn lại hành trình từ năm 1996, khi trường ra đời với tiền thân là Trường chuyên THCS Nguyễn Trường Tộ. Từ những lớp học ở ngõ 5 Hoàng Tích Trí đến cơ sở khang trang hôm nay, mỗi bước phát triển đều ghi dấu công sức, tâm huyết của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh.

Theo bà Trịnh Đan Ly, qua ba thập kỷ, nhà trường từng bước tạo dựng vị thế và bản sắc trong giáo dục Thủ đô. Cùng với chất lượng dạy học, cơ sở vật chất, không gian học tập và điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh được quan tâm đầu tư, hoàn thiện. Sự tin tưởng của phụ huynh và khả năng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, trưởng thành của học sinh là những giá trị nhà trường tiếp tục gìn giữ, bồi đắp.

Nhà trường tri ân các thế hệ cán bộ quản lý đã đóng góp cho chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: H.Duy

Thay mặt tập thể sư phạm, Hiệu trưởng Trịnh Đan Ly bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ cán bộ quản lý, thầy cô giáo đã đặt nền móng, xây dựng nền nếp và vun đắp chất lượng giáo dục; cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của phụ huynh, cựu học sinh.

Hướng tới chặng đường tiếp theo, bà Trịnh Đan Ly nhấn mạnh, truyền thống cần trở thành động lực phát triển, được tiếp nối bằng những thế hệ học sinh có tri thức, nhân cách, bản lĩnh và khả năng vươn xa.

“Mong rằng, ba mươi năm đã qua sẽ luôn là niềm tự hào để chúng ta hướng về; những giá trị hôm nay sẽ là nền móng để chúng ta vững bước; và những khát vọng ngày mai sẽ là động lực để các thế hệ Nguyễn Trường Tộ cùng nhau viết tiếp những trang sử mới”, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Hiệu trưởng Trịnh Đan Ly đón nhận ngọn đuốc truyền thống tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Ảnh: H.Duy

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức rước đuốc truyền thống. Ngọn lửa được lấy từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đưa về trường trong sự đón chào của các thế hệ nhà giáo và học sinh. Cô giáo trẻ Trần Hoàng Mỹ Linh cùng đoàn học sinh tiêu biểu dẫn đuốc, trao tới Hiệu trưởng Trịnh Đan Ly, thể hiện sự tiếp nối truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên.

Nhân dịp này, nhà trường trao quà tri ân, kỷ niệm chương tới các thầy cô nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng qua các thời kỳ. Các đại biểu cùng đại diện nhà trường thực hiện nghi thức “Kết sức mạnh - Nối thành công”, gửi gắm tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển mái trường.

Các đại biểu cùng đại diện Trường THCS Nguyễn Trường Tộ thực hiện nghi thức "Kết sức mạnh - Nối thành công" tại lễ kỷ niệm. Ảnh: H.Duy

Tại buổi lễ, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đón nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội. Đây là nguồn động viên để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển.