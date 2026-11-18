Đến dự và chung vui với nhà trường có NGƯT.TS Nguyễn Hữu Độ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa Lê Ngọc Hân; Chủ tịch UBND phường Đặng Thị Mai cùng đại diện các vụ thuộc Bộ GD&ĐT, các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT, lãnh đạo địa phương và các thế hệ thầy trò nhà trường.

Phát biểu khai mạc, nhà giáo Trịnh Đan Ly - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, năm 1996, trường ra đời với tiền thân là Trường chuyên THCS Nguyễn Trường Tộ trong điều kiện ban đầu còn nhiều khó khăn. Từ những lớp học ở ngõ 5 Hoàng Tích Trí đến cơ sở khang trang hôm nay, mỗi bước chuyển đều ghi dấu sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo và học sinh.

Các thế hệ nhà giáo cùng tề tựu về ngày hội của trường.

Nhà trường tri ân các thế hệ cán bộ quản lý có những đóng góp quan trọng cho chặng đường 30 năm hình thành và phát triển nhà trường.

Ngôi trường vinh dự mang tên Nguyễn Trường Tộ – nhà cải cách, nhà canh tân kiệt xuất của dân tộc, người luôn đau đáu trước vận mệnh đất nước, khát khao đổi mới và đặt niềm tin vào tri thức, thực học như con đường đưa quốc gia vươn lên.

Sau 30 năm, Trường Nguyễn Trường Tộ đã tạo dựng được vị thế của một cơ sở giáo dục có chất lượng và bản sắc trong ngành Giáo dục Thủ đô.

Những phần thưởng cao quý, kết quả học sinh giỏi, thành tích và sự trưởng thành của nhiều thế hệ học trò là những minh chứng đáng trân trọng.

Cùng với chất lượng dạy học, cơ sở vật chất, không gian học tập và điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh từng bước được đầu tư, hoàn thiện.

Điều làm nên sức bền của thương hiệu là khả năng giữ vững niềm tin của phụ huynh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đánh dấu 30 năm hành trình "Hội tụ và Tỏa sáng" của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Thay mặt tập thể sư phạm nhà trường, nhà giáo Trịnh Đan Ly bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ cán bộ quản lý, thầy cô giáo đã đặt nền móng, xây dựng nền nếp và vun đắp chất lượng giáo dục; cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của phụ huynh, cựu học sinh dành cho nhà trường trong suốt thời gian qua.

"Chủ đề của buổi lễ là 'Hội tụ và Tỏa sáng' không chỉ là thông điệp, mà còn là triết lý về sự tiếp nối và phát triển. Một truyền thống đáng quý chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành động lực cho bước phát triển tiếp theo. Mong rằng, những giá trị hôm nay sẽ là nền móng để nhà trường vững bước; những khát vọng ngày mai sẽ là động lực để các thế hệ Trường Nguyễn Trường Tộ cùng nhau viết tiếp những trang sử mới", nhà giáo Trịnh Đan Ly bày tỏ.

Nghi thức trao ngọn đuốc truyền thống cho nhà giáo Trịnh Đan Ly - Hiệu trưởng đương nhiệm của nhà trường.

Các đại biểu khách mời tới chung vui cùng nhà trường tại buổi lễ.

Một trong những điểm nhấn tại buổi lễ kỷ niệm là nghi thức rước đuốc truyền thống. Ngọn lửa được lấy từ di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đưa về trường trong sự đón chào của các thế hệ nhà giáo và học sinh. Cô giáo trẻ Trần Hoàng Mỹ Linh cùng đoàn học sinh tiêu biểu dẫn đuốc, trao tới cô Hiệu trưởng Trịnh Đan Ly, thể hiện sự tiếp nối truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên.

Cũng nhân dịp này, nhà trường đã trao quà tri ân, kỷ niệm chương tới các thầy cô nguyên Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng qua các thời kỳ. Các đại biểu cùng đại diện nhà trường thực hiện nghi thức “Kết sức mạnh - Nối thành công” để gửi gắm tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển mái trường THCS Nguyễn Trường Tộ ngày càng vươn xa.