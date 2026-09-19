Trường THCS Nguyễn Thị Lựu (cũ) kỷ niệm 50 năm thành lập

Tại buổi lễ, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Trường THCS Nguyễn Thị Lựu qua 50 năm xây dựng và phát triển.

Trường THCS Nguyễn Thị Lựu tiền thân là Trường cấp 2 Hòa An được thành lập từ năm 1976. Ban đầu trường chỉ có 240 học sinh với 6 lớp cấp II, 11 cán bộ, giáo viên giảng dạy. Năm học 1984 - 1985, trường có 659 học sinh với 16 lớp và 30 cán bộ giáo viên. Từ năm học 1986 - 1987, trường đổi thành Trường PTCS Phường 4 để phù hợp với tên địa danh mới của phường. Năm học 1996 - 1997, trường chính thức mang tên Trường THCS Nguyễn Thị Lựu. Tháng 10-2003 trường được công nhận là “Trường chuẩn Quốc gia” - trường THCS đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp (cũ) được công nhận danh hiệu này.

Đến tháng 8-2026, thực hiện chủ trương sáp nhập, Trường THCS Cao Lãnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Nguyễn Thị Lựu, Trường THCS Kim Hồng. Trường THCS Nguyễn Thị Lựu nay trở thành Điểm trường Nguyễn Thị Lựu. Hiện, Trường THCS Cao Lãnh có 92 lớp với tổng số 4.076 học sinh; 187 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Ban Giám hiệu Trường THCS Cao Lãnh trao kỷ niệm chương cho Cựu học sinh tiêu biểu.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, cùng các tập thể, cá nhân đã đồng hành, xây dựng và phát triển nhà trường suốt 50 năm qua. Đây cũng là dịp để khẳng định những thành tựu nổi bật mà Trường THCS Nguyễn Thị Lựu đã đạt được kể từ ngày thành lập đến nay.

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, sự kiện còn góp phần giáo dục truyền thống quê hương, đất nước cho thế hệ học sinh hôm nay. Qua đó, thầy và trò nhà trường tiếp tục xác định rõ sứ mệnh trong giai đoạn mới.

Ban Giám hiệu Trường THCS Cao Lãnh tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Trường THCS Cao Lãnh trao kỷ niệm chương cho 12 Cựu học sinh tiêu biểu của Trường THCS Nguyễn Thị Lựu; đồng thời, trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.