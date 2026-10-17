Trường THCS Nguyễn Huệ giành giải Nhất toàn đoàn hội thao phường Hải Châu

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn và các giải cá nhân, tập thể ở từng nội dung thi đấu. Ảnh: BẢO LÂM

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, hội thao khép lại với nhiều thành tích nổi bật ở 4 môn thi đấu gồm pickleball, kéo co, nhảy bao bố và cờ tướng.

Ở môn pickleball khối doanh nghiệp, nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về cặp vận động viên Phạm Bảo Thắng và Trịnh Hoài Phú (Ngân hàng BIDV Đà Nẵng).

Nội dung đôi nữ, cặp vận động viên Dương Thị Việt Nga và Hoàng Thị Thu Trang (Công ty Điện lực Đà Nẵng) giành giải Nhất. Ở nội dung đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về Huỳnh Minh Trí và Trần Đặng Hạnh Dung (Công ty Điện lực Đà Nẵng).

Đối với môn pickleball khối ban, ngành, Trường THCS Nguyễn Huệ giành giải Nhất ở cả 3 nội dung. Cụ thể, nội dung đôi nam thuộc về Nguyễn Văn Tuấn và Lê Tuấn Anh; nội dung đôi nữ thuộc về Huỳnh Thị Thùy Dung và Nguyễn Thị Thúy Nga; nội dung đôi nam nữ thuộc về Lê Đình Quyên và Nguyễn Thị Lan Phương.

Ở môn cờ tướng khối ban, ngành, giải Nhất nội dung nam thuộc về vận động viên Huỳnh Anh Nhiên (Cơ quan UBND phường Hải Châu); nội dung nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Trường THCS Nguyễn Huệ).

Trong khi đó, giải Nhất môn nhảy bao bố thuộc về Trường THCS Kim Đồng; giải Nhất môn kéo co thuộc về Trường THCS Lê Hồng Phong.

Chung cuộc, Trường THCS Nguyễn Huệ giành giải Nhất toàn đoàn. Trường THCS Lê Hồng Phong xếp thứ nhì, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng xếp thứ ba.