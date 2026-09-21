Trường THCS Ngô Văn Sở ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lào Cai, Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh đã thực hiện nghi thức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, các đại biểu, Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh đã thực hiện nghi thức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và tham quan các khu vực trưng bày tại Phòng học bộ môn Lịch sử và Địa lí.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai tham quan Không gian Hồ Chí Minh tại Trường THCS Ngô Văn Sở.

Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh tham quan khu trưng bày tại Phòng học bộ môn Lịch sử và Địa lí.

Không gian được bố trí với nhiều nội dung như: khu tượng Bác; tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hình ảnh “Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục”, “Bác Hồ với Lào Cai”; khu sách, báo về Bác và thư viện điện tử số. Điểm nổi bật là các hình ảnh, tư liệu, sách báo và học liệu số tại đây sẽ được khai thác, lồng ghép trong giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí.

Học sinh trải nghiệm khu sách, báo về Bác Hồ tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Trường THCS Ngô Văn Sở.

Qua đó, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, tăng trải nghiệm, đồng thời hiểu thêm về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những dấu ấn của Người với Lào Cai.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THCS Ngô Văn Sở.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, nơi học tập và trải nghiệm cho cán bộ, giáo viên, học sinh; góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về lịch sử địa phương và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.