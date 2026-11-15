Trường THCS Kim Liên dạy học trực tiếp trở lại sau vụ cháy từ ngày 17/11

Theo thông tin báo chí, UBND phường Kim Liên xác định việc sớm ổn định học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên là nhiệm vụ cấp bách, trong đó bảo đảm quyền lợi của học sinh và chất lượng giáo dục là yêu cầu xuyên suốt. Trong thời gian chuẩn bị điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp, nhà trường vẫn duy trì hình thức trực tuyến để bảo đảm tiến độ chương trình.

Trường THCS Kim Liên tổ chức dạy học trực tiếp trở lại từ ngày 17/11 (Ảnh nhà trường).

Để xây dựng phương án phù hợp, UBND phường phối hợp với các cơ quan chức năng và trường học trên địa bàn khảo sát cơ sở vật chất, đánh giá khả năng tiếp nhận học sinh; đồng thời báo cáo các sở, ngành liên quan và lấy ý kiến phụ huynh.

Trên cơ sở đó, phường thống nhất phương án bố trí phòng học, trang thiết bị và lịch học phù hợp với từng khối lớp, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của các trường tiếp nhận. Các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại từng địa điểm cũng được triển khai.

Các trường liên quan thống nhất quy chế phối hợp, phân định trách nhiệm trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức dạy học. Nhà trường cũng có trách nhiệm thông tin kịp thời đến cha mẹ học sinh để phối hợp thực hiện.

Tại bốn địa điểm cụ thể, học sinh khối 7 và khối 9 học tại Trường THCS Khương Thượng (phân hiệu 2), số 163 phố Khương Thượng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Học sinh khối 6 và khối 8 được bố trí tại ba địa điểm: Trường THCS Khương Thượng (trụ sở chính), số 10 phố Tôn Thất Tùng; Trường Tiểu học Phương Mai (phân hiệu), số 4 ngõ 149 phố Khương Thượng; Trường Tiểu học Khương Thượng, số 8 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Trước khi chuyển sang các địa điểm mới, Trường THCS Kim Liên đã thông báo đến cha mẹ học sinh về địa điểm, lịch học và phương án đưa đón theo từng lớp, nhằm bảo đảm việc tổ chức dạy học thống nhất.

Thời gian tới, UBND phường tiếp tục theo dõi tình hình, tiếp nhận ý kiến phản ánh để kịp thời điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế, bảo đảm hoạt động dạy và học của trường diễn ra an toàn, ổn định, liên tục.

Về phía nhà trường, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên Đào Thị Hồng Hạnh cho biết, học sinh được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc học tập theo đúng địa điểm và thời khóa biểu của lớp; chấp hành nội quy, giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an toàn tại các điểm trường và chủ động phối hợp với thầy cô để nhanh chóng ổn định nền nếp học tập.

Phụ huynh được đề nghị theo dõi thông tin cụ thể về địa điểm học, lịch học và phương án đưa đón đã được giáo viên chủ nhiệm thông báo.

Bà Hạnh cho biết, trong thời gian tạm thời chuyển sang học trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thầy và trò nhà trường vẫn nỗ lực duy trì hoạt động dạy và học, bảo đảm tiến độ chương trình. Nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của UBND phường Kim Liên, sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trường học tiếp nhận và sự tin tưởng, sẻ chia, đồng hành của cha mẹ học sinh.

Theo bà, việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các điểm trường mới giúp học sinh sớm ổn định việc học tập, tiếp tục gặp gỡ thầy cô, bạn bè và duy trì nền nếp sinh hoạt học đường.

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 5/11, xảy ra hỏa hoạn tại Trường THCS Kim Liên, khiến một học sinh tử vong. Từ ngày 6/11, toàn bộ học sinh chuyển sang học trực tuyến trong thời gian chờ địa phương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp.