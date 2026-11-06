Trường THCS Kim Liên chuyển sang dạy học trực tuyến sau vụ cháy

Trưa 5/11, vụ cháy xảy ra tại khu phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên (Hà Nội). Theo chỉ đạo của UBND phường Kim Liên, nhà trường tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở này.

Học sinh Trường THCS Kim Liên chuyển sang học trực tuyến sau vụ cháy tại khu phòng học tạm.

Thực hiện Công văn số 4129/UBND-VHXH ngày 5/11/2026 của UBND phường Kim Liên, Trường THCS Kim Liên xây dựng phương án tổ chức dạy học trong thời gian tới. Theo đó, từ ngày 6/11, toàn bộ học sinh chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Theo kế hoạch nhà trường, có 61/61 lớp (đạt 100%) tổ chức dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom. Các tiết học được triển khai theo hình thức tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh, kết hợp giao nhiệm vụ học tập, cung cấp học liệu điện tử, hướng dẫn tự học, tổ chức thảo luận, luyện tập và củng cố kiến thức trên môi trường số.

Nhà trường tiếp tục thực hiện thời khóa biểu đã ban hành ngày 14/9, bảo đảm đủ số tiết và thời lượng tương đương với học trực tiếp, mỗi tiết 45 phút. Giữa các tiết học có thời gian nghỉ nhằm bảo đảm sức khỏe, hạn chế việc học sinh phải sử dụng thiết bị điện tử liên tục trong thời gian dài. Giáo viên được yêu cầu lựa chọn nội dung trọng tâm, phương pháp giảng dạy phù hợp, tăng cường tương tác và hướng dẫn học sinh tự học.

Việc tổ chức dạy học trực tuyến được phân công cụ thể cho từng bộ phận, Ban Giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh. Các tổ chuyên môn rà soát kế hoạch giáo dục từng môn học, thống nhất nội dung bài giảng, phương pháp, học liệu và hình thức kiểm tra, đánh giá; đồng thời xây dựng, chia sẻ ngân hàng học liệu số hỗ trợ giáo viên.

Giáo viên bộ môn có trách nhiệm thực hiện đúng thời khóa biểu, chuẩn bị bài giảng, điểm danh và theo dõi tình hình tham gia học tập của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nắm bắt sĩ số, thông báo kế hoạch học tập tới cha mẹ học sinh, phối hợp hỗ trợ những trường hợp vắng học hoặc gặp khó khăn về thiết bị, đường truyền internet.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đề nghị cha mẹ học sinh phối hợp tạo điều kiện, nhắc nhở con em thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu. Học sinh cần tham gia học đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị thiết bị và đồ dùng học tập, tích cực tương tác và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bà Đào Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên cho biết, trường sẽ quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị hoặc đường truyền internet để hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn việc học. Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành, thông qua mức độ tham gia học tập, sản phẩm học tập, bài tập, phiếu học tập, hoạt động thảo luận và các bài kiểm tra trực tuyến phù hợp.

Song song với việc tổ chức học trực tuyến, UBND phường Kim Liên giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm đáp ứng điều kiện dạy và học. Thời gian, địa điểm học trực tiếp trở lại sẽ được thông báo sau khi phương án chính thức được thống nhất.

Đối với học sinh bị ảnh hưởng về sách vở, đồ dùng học tập do vụ cháy, các đơn vị liên quan sẽ rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, bảo đảm điều kiện học tập khi các em trở lại trường.

Trong quá trình thực hiện, Trường THCS Kim Liên sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch và hình thức tổ chức dạy học theo chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục và tình hình thực tế, nhằm duy trì nền nếp, chất lượng học tập của học sinh.