Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lương Phan Đình Nhân trao tặng Bằng công nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Trong 5 năm học, từ 2020 - 2021 đến 2024 - 2025, nhà trường duy trì danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 4 năm liên tiếp nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp, hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và tốt nghiệp THCS đều đạt 100%; tỷ lệ học sinh có kết quả học tập khá, giỏi trên 65%. Số giải học sinh giỏi cấp quốc gia tăng từ 7 giải năm học 2020 - 2021 lên 11 giải năm học 2024 - 2025.

Trong giai đoạn này, trường có 117 sáng kiến, đề tài được công nhận và áp dụng; 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhà trường cũng duy trì các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, câu lạc bộ học thuật và xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, trường vận động gần 496 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo trong 5 năm.